Se billedserie Området »Kvægtorvskvarteret« ønskes bebygget med hundredvis af boliger. Foto: Morten Mikkelsen

Stor slagterigrund lokker endnu flere investorer til

PFA Ejendomme, der i sommer købte kæmpestort grundstykke på den tidligere slagterigrund i Slagelse, bliver om muligt flankeret af et udviklingsselskab i fremtiden. Endnu flere boliger og sågar et friplejehjem er i støbeskeen.

Slagelse - 02. november 2020 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det største enkeltstående salg.

Det var en af flere overskrifter, da EDC Erhverv Poul Erik Bech i Vest- og Sydsjælland i sommer kunne annoncere, at man havde forestået salget af 27.000 kvadratmeter på den tidligere slagterigrund ved Ndr. Ringgade og Kvægtorvsvej i Slagelse.

Køberen af grunden, PFA Ejendomme, har planer om i første omgang 44 familieboliger og 150 ungdomsboliger, men området vil måske i fremtiden prydes af endnu flere boliger.

I dag skal miljø-, plan- og landdistriktsudvalget nemlig tage stilling til ønsket om opstart af lokalplan for området, der ligger på den anden side af Kvægtorvsvej. Det vil blandt andet sige den tidligere gasværksgrund, der er kommunalt ejet, og altså det mere eller mindre forurenede areal, hvor der ønskes hundredvis af parkeringspladser.

Her skal ydermere bygges boliger, og udvikleren - Scandinavian Property Development, der har underskrevet en betinget købsaftale med de reelle ejere af den tilstødende grund, Continental Ejendomme - satser på et byggeri på 15.440 kvadratmeter.

Friplejehjem og boliger Det være sig i form af blandede boligformer, herunder flex- og seniorboliger, i punkthuse op til otte etager samt et friplejehjem med 60 pladser, der ønskes opført sydligst på grunden.

Et enkelt sted satses der på boliger i otte etager, hvor der bygges højest, mens byggeriet dog ventes at skulle flade ud og sænke sig mod fire.

- Det er nogle rigtig spændende planer. At få udviklet det her område vil betyde meget for byen, lyder det fra borgmester John Dyrby Paulsen (S), som også glæder sig til at få ryddet op på den tidligere gasværksgrund, hvor brokkerne flyder.

Det er samtidig målet, at bebyggelsen skal projekteres til DGNB-Guld, hvor bæredygtigheden spiller ind. Grundtanken i DGNB er, at et byggeri eller byområde kun er levedygtigt på lang sigt, hvis flere parametre er opfyldt.

Det betyder, at man med DGNB ikke blot evaluerer et byggeri eller et byområde ud fra, hvor miljømæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er.

Vurderingen fra forvaltningen af planerne lyder , at den foreslåede bebyggelse »vil bidrage positivt til udviklingen af området«, men om lokalplan-opstarten får grønt lys, er op til politikerne i udvalget.

Brug for parkeringspladser Arkitekterne fra ERIK Arkitekter står for tegningerne, der desuden viser, at der er behov for i alt 127 parkeringspladser. Hvor mange boliger der bliver tale om, er modsat ikke entydigt endnu.

Det betyder, at det kommunale areal også skal i brug. Det skønnes i den forbindelse, at der kan etableres i alt 363 parkeringspladser netop her, hvoraf en del kan anvendes til beboere, mens andre skal være til brug for medarbejdere. Hvis altså også rådhusplanerne kan få et flertal i byrådet.

Rådhus skal drøftes senere i november

Senere i denne måned er det nemlig planen at få en flytning og dermed samling af den kommunale administration på dagsordenen politisk. Igen.

- Det kommer ikke til at vente længere. Det er nu, vi skal i gang med at drøfte, hvad vi gør, siger John Dyrby Paulsen (S).

Flere partier har slået til lyd for, at rådhuset skal ud af bymidten, og området nord for Slagelse Station, som ligger i umiddelbar nærhed, er blevet udpeget som stedet.

Den vedtagede budgetaftale er dog ikke krydret med et decideret punkt om en samling, men de 50 millioner kroner, der tidligere er blevet afsat, er stadig en del af aftalens økonomi.

Den blev stemt igennem og vedtaget af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance i starten af oktober.

Venstre, SF og Radikale Venstre har ligeledes foreslået en samling, således at også parkeringsproblematikken i bymidten kan løses og Rådhuspladsen renoveres.

