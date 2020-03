Selv om skoleder på Dyhrs Skole, Karin Tellerup Have, smiler på dette arkivbillede, så var humøret var på nulpunktet, da hun fredag besluttede at aflyse den store skolefest på grund af Corona-frygten.

Stor skolefest aflyst for første gang i 139 år

Som Sjællandske fortalte lørdag, blev den årlige skolefest på Dyhrs Skole i Spar Nord Arena i Slagelse aflyst fredag. Og det er første gang i 139 år, at den traditionsrige fest er blevet aflyst, fortæller skoleleder Karin Tellerup Have:

Skolefesten holdes hvert skoleår, og det vil ikke være muligt at afholde et så stort arrangement med få ugers varsel, og skoleåret slutter jo med udgangen af juni.

- At finde en dato, hvor musikere, lys- og lydmænd, halleje, bestilling af mad til 1.730 gæster lykkes - samtidig med, at vi er nødt til at holde os ude af forårets fem konfirmationsuger og eksamensperioden - det er ganske enkelt ikke muligt, konstaterer skolelederen.

Skolefesten skulle have været kulminationen på ugers træning til skoleshowet, og samtidig er skolefesten en aften, hvor fællesskabet på tværs af årgange og klasser er både synligt og mærkbart - en aften, der altid emmer af glæde, feststemning og sammenhold. Især afgangseleverne var påvirkede af, at deres sidste skolefest på Dyhrs Skole altså ikke blev til noget, siger Karin Tellerup.

En del af de store fællesskab

- Når det er sagt, var der ingen tvivl - hverken hos skolelederen eller hos medarbejdere og elever - om, at vi selvfølgelig skal gøre det eneste rigtige: at hjælpe med at begrænse smitten i Danmark. Vi er en del af det store fællesskab, og vi vil gerne bidrage til at mindske smitterisikoen af hensyn til dem, for hvem sygdommen kan være alvorlig.