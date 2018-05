Det har været et travlt - og stort - forår i Skælskør Badminton Klub. Her er det eksempelvis de ny U17/19M danmarksmestre Anders Rasmussen, Victor Popp Henriksen og Mikkel Christoffer Hansen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Stor sæson for de unge badmintonspillere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor sæson for de unge badmintonspillere

Slagelse - 01. maj 2018 kl. 12:32 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været en intens periode for ungdomsspillerne i Skælskør Badminton Klub, hvor adskillelige titler har været i spil - både ved Sjællandsmesterskaberne for hold, Danmarksmesterskaberne for hold samt de individuelle Danmarksmesterskaber.

Efter et flot grundspil havde SBK´s U15-hold bestående af Camila Søgaard, Klara Parbst Jespersen, Sofie Bardenfleth-Hansen Løjborg, Mads Iversen, Daniel Christiansen, Casper Danielsen, Anton Steen Hansen og Jeppe Bardenfleth-Hansen Løjborg, spillet sig frem til finalen om Sjællandsmesterskabet for 4+2 hold i b-rækken, og her blev guldet sikret med en sejr på 5-3 over Hillerød. Holdet var ligeledes kvalificeret til hold-DM, og her blev det til uvurderlige »lærepenge« og erfaringer - samt en tredjeplads - og således bronzemedaljer til SBK.

I U17/19M havde det fire-spillere-store hold været igennem en svingende sæson, men med en slutspurt avancerede holdet i sidste holdturneringsrunde fra en femteplads til en andenplads i puljen og dermed kvalifikation til finalen om Sjællandsmesterskabet samt en plads ved DM for hold. I finalen om Sjællandsmesterskabet ramte spillerne Mikkel Christoffer Hansen, Anders Rasmussen, Jeppe Thun Jørgensen, Tobias Rønbøg og Victor Popp Henriksen et højt niveau, og det fik det ellers suveræne Værløse-hold at føle: 6-0 sejr til Skælskør Badminton Klub og holdet kunne lade sig hylde som Sjællandsmestre.

Ved Danmarksmesterskaberne for U17/19M-hold var holdet, der i denne omgang bestod af Mikkel Christoffer Hansen, Tobias Rønbøg, Victor Popp Henriksen og Anders Rasmussen, usvigeligt sikre og vandt overbevisende alle kampe og dermed titlen som Danmarksmestre 2018.

SBK var også repræsenteret ved de individuelle Danmarksmesterskaber og her sikrede Anders Rasmussen sig en sølvmedalje i U17/19A herresingle. Jeppe Bardenfleth-Hansen Løjborg og Klara Parbst Jespersen vandt sig en sølvmedalje i U15A mixdouble og Sofie Bardenfleth-Hansen Løjborg sig en bronzemedalje i U13A mixdouble sammen med en makker fra en anden klub.

- Vi ønsker hold og spillere stort tillykke med de flotte præstationer og glæder os til at følge udviklingen på træningsbanerne, siger Emil Staack, der er sportschef og cheftræner for Skælskør Badminton Klub.