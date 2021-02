Stor redningsindsats: Mand styrtet ned ad høj skrænt

Et stort opbud af ambulance- og redningsfolk blev lørdag ved middagstid alarmeret, efter at en mand var styrtet ned af en skrænt på Glænø. Nærmere bestemt nær parkeringspladsen på Glænøvej, hvor manden var ude at gå tur.

Indsatsleder ved Slagelse Brand & Redning, Per Eilertsen, fortæller, at manden ikke kom meget slemt til skade.

Per Eitlersten anslår, at skrænten er fem-seks meter høj. Manden var tilsyneladende faldet på toppen af skrænten og derefter styrtet ned mod stranden.

I det her tilfælde skulle manden på båren transporteres cirka en halv kilometer for at komme op til en ambulance, og med de mange redningsfolk kunne de skiftes til at bære båren fire-seks mand ad gangen.