Stor opbakning til julehjælp

Julehjælpen fra Røde Kors er på vej til 80 børnefamilier i Slagelse og 35 i Korsør. Julepakkerne har en værdi af mindst 800 kroner, og de indeholder alt til en julemiddag af kolonialvarer med meget mere. Heriblandt et gavekort, der for eksempel kan bruges til and eller flæskesteg.

- Det er glædeligt, at flere lokale borgere og virksomheder i år bakker op om julehjælpen, siger bestyrelsesmedlem og koordinator for projektet hos Røde Kors Slagelse, Karen Rasmussen.

Et eksempel er Selandia ZBC's HHX og HTX, hvor elevrådet tidligere på måneden stod for et festligt arrangement med juleklippe/klistredag med salg af julens lækkerier. Det gav et overskud på 5.500 kroner, som er gået ubeskåret til julehjælpen. Oven i sponserede elevrådet så selv to julepakker til en værdi af 1.600 kroner.