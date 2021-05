Se billedserie LUMAGICA, der tidligere gik under navnet LUMIERER, afholdte sidste år en lysfestival i Ringsted med vinterinspireret tema. Nu kommer lysfestivalen også til Slagelse - denne gang til oktober med halloween som tema. Foto: LUMAGICA

Stor lysfestival på vej

Fra den 8. – 31. oktober kan man opleve halloween-lysfestival med placering på Landbrugsskolen Jernbjerggaard i Slagelse. Allerede nu er såkaldte »early birds«-billetter sat til salg, og arrangører lover »uhygge« for hele familien.

Slagelse - 11. maj 2021 kl. 14:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Selv om der er længe til efteråret, kan man godt allerede nu begynde at glæde sig til halloween. I hvert fald hvis man er til skeletter, store græskar og en hel masse lys.

For første gang bliver der nemlig afholdt halloween-lysfestival i Slagelse fra den 8. til den 31. oktober. Og er man ude i god tid - som nu -, kan man få billetterne lidt billigere end normalt.

Arrangørerne, der går under navnet LUMAGICA og afholder eventet »Spooky Luminights« på en del af Landbrugsskolen Jernbjerggaard, har nemlig sat de første billetter til salg som et såkaldt »early birds«-tilbud. Og efterspørgslen på billetterne er umiddelbart til at mærke, fortæller marketingchef Nadja Sandberg Kalnæs.

- Man ser ikke så mange af de her lysfestivaler herhjemme. Og det selv om Danmark er et rigtigt »festivalland«. Så det er jo faktisk lidt underligt, siger hun som en del af forklaringen på den umiddelbare efterspørgsel.

For hele familien Lysfestivalen er det andet arrangement, som LUMAGICA, der tidligere gik under navnet LUMIERER, afholder. Første event løb af stablen i Ringsted fra den 20. november til 23. december og var en lysfestival med vinterinspireret tema.

I løbet af 23 åbningsdage i perioden samlede festivalen således 55.000 gæster og solgte blandt andet 714 kilo brændte mandler. Og på samme måde vil halloween-festivalen i Slagelse altså ikke kun byde på stort lysshow, men også invitere til mad- og musikoplevelser.

"Det er familiebaseret, men det vil også være et sted for unge, som synes, det er fedt at sidde og høre livemusik."

- Det er familiebaseret, men det vil også være et sted for unge, som synes, det er fedt at sidde og høre livemusik. Og med vores mad- og drikkesteder bliver der skabt en hyggestemning, som understøtter hele oplevelsen, når man har bevæget sig gennem og oplevet det store lysshow, fortæller Nadja Sandberg Kalnæs og peger altså på, at lysfestivalen er for alle aldre.

- For os er det vigtigt, at det er en oplevelse for hele familien. Selvfølgelig er det op til forældre at vurdere, hvornår deres børn er gamle nok. Men jeg plejer at sige, at hvis de selv kan lide at klæde sig lidt uhyggeligt ud, så er de gamle nok, forklarer LUMAGICAs marketingchef.

Afholdes sikkert Når lysfestivalen afholdes til efteråret, forventer arrangørerne, at alle danskere vil være tilbudt en vaccine mod coronavirus.

Og fordi gæster, der køber billetter, bliver lukket ind i hold og typisk »kun« opholder sig på festivalen i et par timer ved deres besøg, forventer man at kunne afholde eventet ligesom i vinters uden større smitterisiko og for mange samlet ad gangen.

- Vi kommer aldrig til at overstige det antal, vi må være, selv hvis der på det tidspunkt (til oktober, red.) stadig skulle være restriktioner, fastslår Nadja Sandberg Kalnæs og trækker på erfaringen fra sidste event.

- Men vi forventer, at vi er så langt fremme med vaccinerne, at situationen er meget bedre, når vi når efteråret, vurderer hun.

Ifølge Nadja Sandberg Kalnæs begynder LUMAGICA af sætte festivalen op et par uger før startdatoen. Selve lysshowet vil strække sig over en rute på 1,5 kilometer. Her vil man blandt andet blive mødt af en ti meter lang lysportal, selveste Frankenstein og en græskarlandsby.