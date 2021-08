Kravet om at tjekke coronapas har ikke haft den store betydning i WODwithBERG GYM i Slagelse. For når centrets ejer ikke har været tilstede, har medlemmerne taget tjansen som coronavagt. Foto: Fleur Sativa

»Stor lettelse«: Fitnesscenter fik medlemmer til at tjekke coronapas

I WODwithBERG GYM i Slagelse har kravet om at tjekke coronapas hverken betyder ekstra personale eller kortere åbningstider. Alligevel er ændring i regler en stor lettelse. Nu slipper medlemmerne for at tage tjansen som coronavagt. Fremover tjekkes kun ved stikprøvekontrol.

03. august 2021 Af Fleur Sativa

Hvordan ville du have det, hvis du skulle lege »coronapoliti« og tjekke op på, om andre medlemmer i dit lokale fitnesscenter havde et gyldigt coronapas?

I fitnesscentret WODwithBERG GYM i Slagelse har medlemmer netop skullet gøre dette, mens det har været påkrævet at fremvise coronapasset ved ankomst. At det krav nu er fjernet, så der kun skal udføres stikprøvekontrol er derfor »en stor lettelse«, siger centrets ejer, Søren Berg.

- Nu er det jo lidt specielt, fordi vi ser os selv meget som en forening, og vores medlemmer er en slags familie. Med andre ord stoler vi rigtig meget på hinanden, og vi kender allesammen hinanden godt, forklarer han og peger på dét som årsag til, hvordan ordningen har kunnet fungere i praksis:

De medlemmer, der er mødt ind som de første til et tomt center, har sendt Søren Berg et billede af et gyldigt coronapas. Herefter har de kunnet træne, mens de samtidig har kontrolleret centres andre medlemmer.

Før de er gået, er en ny »coronavagt« peget ud.

Bevarede åbningstider - Det har selvfølgelig betydet, at jeg har kunnet slippe for at stå der selv. Men jeg har derimod været ved min telefon og været tilgængelig næsten 24/7, siger Søren Berg, der har haft almindelige åbningstider i WODwithBERG GYM på trods af kravet om coronapas.

Altså fra klokken fire om morgenen frem til midnat.

Fremover vil ejeren af fitnesscentret - eller centrets instruktører og andet personale - varetage stikprøvekontrollerne, fortæller han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Selv om åbningstiderne er forblevet de samme - og Søren Berg ikke har ansat ekstra personale - er han alligevel lettet over, at coronapasset nu kun skal tjekkes ved stikprøvekontrol. Èn ting er, at medlemmerne slipper for at agere »coronapoliti«. Han kan også selv oftere lægge telefonen fra sig og holde »rigtigt fri.« Foto: Fleur Sativa

- Sådan har det også været indtil nu: Medlemmerne har selvfølgelig kun fået det ansvar, når der ikke var andre til at tage det. Og fordi de selv ønskede det for at fastholde de normale åbningstider, forklarer Søren Berg.

WODwithBERG GYM startede som et lille fitness- center kun for klienter til Søren Berg eller hans kæreste Mikala Nowicki Nielsen, der begge har arbejdet flere år som personlige trænere.

Siden er det vokset, og flere medlemmer er kommet til.

Metode fulgte reglerne Men hver gang et medlem lukker sig ind i fitnesscentret, kan Søren Berg se det på sin mobiltelefon. Han kan også se, hvem af medlemmerne, der lukker sig ind.

På denne måde har medlemmer ikke kunnet snyde og undgå at fremvise gyldigt coronapas, når ejeren af fitnesscentret ikke selv har været der til at tjekke.

- Der har været et par gange, hvor nogle er kommet som de første, hvor der lige er gået fem eller ti minutter, før de har sendt mig et billede af deres coronapas. Der har jeg kontaktet dem og mindet dem om det, fortæller Søren Berg, der på forhånd tjekkede med corona-hotlinen, om metoden fulgte reglerne.

Vil medføre bortvisning - Vi har også haft besøg af politiet til almindelig kontrol. Der har aldrig været noget, siger han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Træner man indendørs uden gyldigt coronapas - og bliver taget ved en stikprøvekontrol - vil man blive bortvist, siger Søren Berg, der ejer WODwithBERG GYM. Foto: Fleur Sativa

At kravet til tjek om coronapas nu ophører er derfor en lettelse, da Søren Berg alene kan stå for stikprøvekontrollerne. Og medlemmerne af WODwithBERG GYM slipper for »at lege politi«, mens centret fortsat kan have normale åbningstider.

- Men jeg har indskærpet over for alle medlemmer, at det vil medføre bortvisning, hvis man træner uden et gyldigt coronapas. Ifølge Kulturministeriet »kan« man blive bortvist af den grund. Her bliver man det altså, fastslår Søren Berg.