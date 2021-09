15. september var deadline til første ansøgningsrunde om at udflytte flere uddannelser. Her indkom ansøgninger til otte af de 21 planlagte videregående uddannelser - heriblandt jordemoderuddannelsen i Slagelse. Foto: Mathias Skov Jepsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor kritik: Ny jordemoderuddannelses placering er forkert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor kritik: Ny jordemoderuddannelses placering er forkert

Til september næste år kan det blive muligt at læse til jordemoder på Absalon i Slagelse. Det glæder særligt direktør ved Absalon for Sundhed, Social og Engineering, Daniel Schwartz Bojsen. Men ifølge Jordemoderforeningens Sjællandskreds løser placeringen ikke manglen på jordemødre.

Slagelse - 30. september 2021 kl. 06:11 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

Til september 2022 bliver det muligt at søge ind på jordemoderuddannelsen på Absalon i Slagelse. Det er fortsat håbet hos direktør ved Absalon for Sundhed, Social og Engineering Daniel Schwartz Bojsen. Han mener, at Absalons ansøgningen samt det gode samarbejde mellem professionshøjskolen og regionen giver gode muligheder for, at tilføjelsen af jordemoderuddannelsen er indenfor rækkevidde.

Det sker efter, at et bredt flertal i Folketinget kort før sommerferien indgik en aftale om at flytte 21 uddannelser væk fra de større byer. Der er afsat 537 millioner kroner til etableringen af de nye uddannelser. Den første ansøgningsrunde havde deadline den 15. september, og her indkom de første otte ansøgere - heriblandt Absalons ansøgning om at få jordemoderuddannelsen til Slagelse.

- Chancerne er gode, og vi håber fortsat på, at uddannelsen kommer til Slagelse. Vi har haft - og har stadig - en god dialog med sygehusene, hvor 50 procent af undervisningen kommer til at foregå, siger han.

Daniel Schwartz Bojsen forklarer, at uddannelsens praktikforløb gør det vigtigt at sikre, at de afdelinger, som tager studerende ind, har kapacitet til at rumme flere studerende.

- På sigt skal vi kunne optage 40 om året på uddannelsen. Men for at sørge for, at fødegangene kan følge med, starter vi med at optage 18 til sommer næste år, oplyser han til Sjællandske.

Netop de jordemoderstuderendes praktikperiode fylder meget. Men ideen om, at en flytning af uddannelsen til Slagelse i sig selv skal give flere jordemødre til Region Sjælland, kan kredsformand for Jordemoderforening Sjælland, Kit Dynnes Hansen, ikke genkende.

- De (jordemoderstuderende, red.) tager stadig halvdelen af deres uddannelse her i regionen. Så de er her jo, forklarer hun med henvisning til, at de studerende fra landets nuværende jordemoderuddannelser i København og Esbjerg allerede tager deres praktikforløb i Region Sjælland.

Tilføjelsen af uddannelsen til Absalon gør, at der skæres i optaget på skolen i Esbjerg og København. På den baggrund er ønsket fra Absalon, at man øger det årlige optag en smule, oplyser direktøren for Sundhed, Social og Engineering.

Problemet forsvinder ikke Ifølge Daniel Schwartz Bojsen giver placeringen af uddannelsen i Slagelse rigtig god mening.

- Vi har allerede et stort campus ved Absalon, der uddanner sygeplejersker og diætister. Og når der mangler jordemødre, så er der logik i at tilføje uddannelsen til Absalon, siger han og oplyser, at uddannelsens optag på 40 studerende årligt svarer til, at der vil være 10 ekstra praktikpladser om året.

Men Kit Dynnes Hansen er mindre imponeret over udflytningen. Hun mener ikke, at det giver det store udbytte at rykke den teoretiske del af uddannelsen til Slagelse.

- Det er fortsat meget tæt på København, hvor 1/3 af jordemødrene i regionen i forvejen kommer fra. Så på den måde havde det været bedre at lægge den på Fyn for eksempel - det ville give mening på landsplan, da uddannelserne ville være mere spredt ud, fortæller hun.

For Kit Dynnes Hansen handler det om, at problematikken ikke nødvendigvis lader sig løse med et samlet skole- og praktikforløb i Slagelse. Der er behov for mere gennemgribende tiltag, mener hun.

- Jeg tror, at vi uddanner nok jordemødre. Det er ikke problemet. Problemet er, at de forsvinder fra faget på grund af arbejdsvilkårene, siger hun.

Og det udsagn er Trine Lind, der er ledende chefjordemoder på Slagelse fødeafsnit, enig i.

- Uddannelsen i sig selv løser ikke problematikken med manglen på jordemødre, fortæller hun til Sjællandske.

Bedre arbejdsvilkår Trine Lind ser dog positivt på det - mulige - kommende samarbejde med Absalon og forklarer, at spørgsmålet om 10 ekstra praktikpladser årligt kræver organisering på afdelingerne i regionen.

- Antallet af studerende, der tages ind, må afhænge af afdelingers ressourcer, siger Trine Lind, der ikke umiddelbart ser noget problem i at øge optaget. For hende er uddannelsen i Slagelse fortsat en spændende mulighed.

- Overordnet er vi glade for samarbejdet, siger hun, mens hun understreger, at uddannelsen ikke er en landvinding i forhold til jordemødrenes flugt fra afdelingerne.

Både Kit Dynnes Hansen og Trine Lind peger på vigtigheden af at hæve grundnormeringerne på fødegangene, men også indflydelsen på skemalægningen er vigtig for at holde på de færdiguddannede jordemødre, forklarer Kit Dynnes Hansen.

- Det er vigtigt at gøre sig klart, at vi ikke løser manglen på jordemødre gennem en ny uddannelse. De (jordemødrene, red.) skal have større indflydelse på deres vagtbelastning og dermed også skemalægningen, siger hun og tilføjer, at faget mangler en højere grad af efteruddannelse.

- Der skal være mere fokus på kompetenceudvikling. På den måde kan jordemødrene bedre specialisere sig, forklarer hun til Sjællandske.

Første ansøgningsrunde havde som tidligere nævnt deadline den 15. september. De indkomne ansøgninger, herunder Absalons, skal behandles i oktober af det såkaldte rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, før ansøgningen forelægges uddannelses- og forskningsministeren, Jesper Petersen (S), der træffer den endelige afgørelse.