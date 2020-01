Se billedserie Denne tegning viser indretningen af en treværelses lejlighed med kombineret køkken-alrum og stue, soveværelse og et ekstra værelse. Ved siden af - til venstre - ses indretningen af en toværelses lejlighed på 54 kvadratmeter.

Stor interesse for nyt seniorboligfællesskab

Slagelse - 22. januar 2020 kl. 10:37 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ibihaven på Elmesvinget er et boligfællesskab med 76 nybyggede lejeboliger, hvor voksne uden hjemmeboende børn får mulighed for at skabe et helt særligt fællesskab.

Byggeriet består af to- og treværelses boliger, der er bygget rundt om den fælles, overdækkede atriumhave på 1500 kvadratmeter, som inviterer til fællesskab og fælles aktiviteter hele året.

Bag byggeriet står udviklingsselskabet Tetris, der også arbejder på at bygge lignende seniorboligfællesskaber med fællesnavnet Agorahaverne 10 andre steder i landet i øjeblikket.

Ambitionen er at skabe omkring 5.000 nye lejeboliger inden for de næste ti år.

Slagelse er det første sted, hvor der rent faktisk bygges. Her i weekenden var der åbent hus ved byggeriet, der vil stå klar til efteråret, og kommunikationschef Martin Wagner fra Tetris kan fortælle om pæn stor interesse.

- Folk stod i kø for at høre om projektet. Vi fik udskænket 95 kopper kaffe og udleveret 150 brochurer, så der har vel været omkring et par hundrede mennesker, fortæller Martin Wagner.

Han oplyser, at over 100 har skrevet sig op som interesserede til at leje en af de 76 boliger. Dem er der tre typer af. To tre værelses på 77 kvadratmeter og en toværelses på 54 kvadratmeter.

De små lejligheder beregnet til en enlig koster mellem 6700 og 7200 kroner om måneden, mens de store koster mellem 9000 kroner og 10000 kroner om måneden.

Prisforskellene hænger sammen med om lejlighederne er placeret i stueplan, hvor de er dyrest, eller på førstesalen. Ligesom det spiller ind om de har soveværelset placeret ud mod det åbne landskab eller ind mod atriumhaven.

- Vi havde egentlig troet, at der ville være mest interesse for de store lejligheder, men interessen er cirka fifty-fifty, siger Martin Wagner.

Kommunikationschefen oplyser i øvrigt, at det ser ud til, at lejlighederne bliver klar en måned tidligere end forventet, nemlig til 1. oktober. Lejlighederne ankommer som færdige modeller, opbygget på en fabrik i Jylland, som Tetris-ejer Rasmus Friis er indehaver af.

- 28. februar vil en prøvelejlighed stå klar og 1. marts starter vi udlejningen, fortæller Martin Wagner.

Tetris har valgt selskabet Deas, der er specialister i blandt andet ejendomsadministration, til at stå for udlejning, administration og drift af de nye seniorboligfællesskaber.

I forbindelse med første spadestik til byggeriet sidste år i oktober sagde både udviklingschef Jesper Sinding og Tetris-ejer Rasmus Friis, at man mener, at der er grundlag for at bygge endnu et lignende seniorboligfællesskab i Slagelse, ligesom man leder efter jord til et i Korsør.

Martin Wagner oplyser dog, at der endnu ikke er sket noget nyt med hensyn til det sidste.