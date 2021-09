Stor huslejestigning på plejecenter for demente

- Vi bliver bekendt med sagen blot to timer før vores udvalgsmøde. Det er skandaløst, at udvalget intet har hørt om sagen før. For selvfølgelig skulle vi have været med ind over. Pårørende har måttet skrive under på, at de var indforstået med en lejeforhøjelse. Men igen har bistået de pårørende, og det skulle vi i udvalget have sørget for, siger Anders Nielsen. Han har derfor forlangt sagen drøftet på det næste udvalgsmøde, hvor han også ønsker at se huslejerne for kommunens øvrige plejecentre.