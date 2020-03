Se billedserie Formand Eva Ingevold på den nuværende 11 mandsgræsbane, der nedlægges til fordel for den nye kunstgræsbane. Træer og skuret i baggrunden skal fjernes for at give plads til en otte mands bane.

Stor glæde over ny bane: Næste ønske er større klubhus

Slagelse - 26. marts 2020

41-årige Eva Ingevold er for kort tid siden valgt som formand i kommunens største fodboldklub, B73 på Hjorthøjvej, og hun stråler i forårssolen over udsigterne til, at klubben nu snart kan få opfyldt et længe næret ønske om endnu en kunstgræsbane.

- Det vil virkelig løse mange af de problemer, vi i dag har med for lidt baneplads, så vi er selvfølgelig rigtig glade for kommunens beslutning. Også selv om det kommer til at betyde, at vi mister en 11 mands græsbane, fortæller Eva Ingevold, mens hun skuer ud over de tomme baner, hvor der i denne tid ikke er aktivitet på grund af corona-krisen.

Men når der er fuld sving i klubben med over 600 fodboldspillere, kan her være trængsel. Ikke mindst på den nuværende kunstgræsbane, hvor tre årgange som regel må finde ud af at træne sammen.

Formanden håber, at man måske kan nå at udnytte lidt af den nuværende corona-pause til at komme i gang med projektet, som fik det endelige blå stempel ved mandagens byrådsmøde.

Det fremgår af dagsordenen, at projektet vil blive udbudt i juni og etableret hen over sommeren og starten af efteråret, så banen kan tages i brug i efteråret 2020.

I klubben havde man håbet, at banen kunne være lagt noget tættere på omfartsvejen, men det har ikke kunnet lade sig gøre på grund af de byggelinjer (afstandskrav), som Vejdirektoratet stiller.

Den nye bane lægges på tværs af den nuværende 11-mands bane, og ud mod Karolinevej bliver der så plads til at lave en otte mands bane.

Hvilket dog vil kræve, at nogle træer og et skur må vige pladsen.

Midt i glæden over den nye bane lægger Eva Ingevold dog heller ikke skjul på, at klubben stadig har et meget stort problem med sine klubhusfaciliteter.

- Fire omklædningsrum med bad er altså for lidt til 600 medlemmer. Vi har også omklædning i nogle barakker, men her har vi måttet lukke af til baderummene, fortæller den nye formand, der tidligere har stået i spidsen for klubbens dame og pige-afdeling, har en pige og dreng, der spiller i klubben og er træner for U9.

Hun er til daglig it-chef i Region Sjælland med arbejdssted på Ringsted Sygehus, og vil gerne som formand få det frivillige arbejde til at køre bedre ved at uddelegere og dele opgaverne ud i mindre bidder.

Solidt bliver der ihvertfald arbejdet i et udvalg, som faktisk siden 2017 har arbejdet med en plan for, hvordan klubhuset kan udvides.

Huset ejes af B73 Støtteforening, hvis formand er Paw Nielsen.

Han er med i en arbejdsgruppe sammen med tidligere SBI-angriber Lars Vigen, Casper Andersen fra tømrerfirmaet Niels Lien, Niels Ibsen, filialdirektør i Sparekassen Sjælland Fyn og Nikolaj Sams fra Sams Gulvebelægning.

Gruppen har udarbejdet et forslag til en udvidelse af klubhuset, der vil fordoble antallet af omklædningsrum, skaffe bedre vaskerum, rum til dommeromklædning samt kontor og møderum.

- Vi kan selv skaffe to millioner kroner via den friværdi, vi har i klubhuset. Men vi kommer til at mangle omkring to en halv million kroner. Vi har forsøgt at skaffe flere penge via forskellige arrangementer, men det går meget langsomt, fortæller Paw Nielsen, der derfor håber på en hjælpende hånd fra kommunen.

Han har allerede vist S-gruppeformand Sofie Janning og Venstres Pernille Frandsen klubhusfaciliteterne.

Håbet er at politikerne vil se velvilligt på en fremsendt ansøgning fra B73 ved de kommende budgetforhandlinger.

En ansøgning man har holdt tilbage i nogle år, fordi man prioriterede at få den nye kunstgræsbane igennem.