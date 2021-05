Sjællandsfestivalen bliver afviklet torsdag den 27. maj klokken 17.00 - via skærmen. Arkivbilledet her er fra 2014.

Stor festival løber af stablen i særlig coronaversion

»Som de fleste sikkert ved, har der den sidste tid været snakket meget om, hvorvidt sommerens festivaler kan afvikles eller ej. Med myndighedernes seneste udmeldinger og de pågældende restriktioner er det desværre ikke muligt at afholde en Sjællandsfestivalen - som i kender den. Men men men... I skal ikke snydes for en festival igen i år! Derfor er det med stor glæde, at vi kan præsentere Sjællandsfestivalen 2021 - hjemmefra.«

- Vi har nemlig lavet en overraskelse til jer, hvor I får mulighed for at lave jeres egen festival hvor I bor, hvor I arbejder, hvor I går i skole - eller hvor som helst, I har lyst. Og vi leverer musikken og stemningen, som hvis I var der selv, skriver han videre.

Mek Pek er vært og vil føre alle deltagere igennem musik, sjov og ballade og måske en enkelt konkurrence eller to. Birthe Kjær sørger for, at der kommer sommer og sol ud igennem skærmen, og desuden deltager Johnny fra Kandis, Lord Siva og Jimilian. Den lokale sangerinde Simone har også et par sange med, og så er Medina tilbage - som også var hovednavnet på sidste års aflyste festival.