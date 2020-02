Travlhed på Gl. Torv, hvor omkring 20 håndværkere lige nu knokler med at gøre restaurant Rib House klar til åbningen næste måned. Hovedindgangen bliver til højre for den forreste varebil. Foto: Kim Brandt

Stor familie-restaurant åbner i Slagelse centrum

- Jeg forventer, at vi åbner i midten af marts måned. Jeg vil helst ikke give en fast dato, for der er stadig meget arbejde, der skal gøres, siger entreprenør Jens Benzer Pedersen, som er en af tre ejere, der har købt hele bygningen på Gammel Torv.

- Vi har næsten 20 mand i gang for at få det hele klar, fortæller Jens Pedersen, der i forvejen ejer flere Rib House-restauranter i hovedstadsområdet.

- Vi kan ikke li' at leje bygningerne, for vi vil gerne have frie hænder til at indrette stederne, som vi synes, siger Jens Pedersen, som har en forkærlighed for ældre ejendomme med »sjæl og historie«