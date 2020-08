Se billedserie På billedet her fra præsentationen ses fra venstre: DM i enkeltstartsansvarlig fra Slagelse Kommune Ronni Børgesen, formand for Skælskør Erhvervsforening Pia Kimer Jacobsen, borgmester John Dyrby Paulsen, cykelrytter Emma Danielsen fra Slagelse Cykle Ring, Formand Slagelse Cykle Ring Michael Jørgensen og cykelrytter Anna Berg fra Slagelse Cykle Ring.

Stor cykelfest skal gavne Skælskør

Der kommer fokus på byen, når Danmarks største cykelstjerner kører DM i enkeltstart i Skælskør, og det vil Skælskør Erhvervsforening prøve at få gavn af. Rig mulighed for at følge rytterne på ruten.

Slagelse - 28. august 2020 kl. 10:50 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver tale om en cykelfest, når Skælskør som nævnt i torsdagens udgave af Sjællandske bliver vært for DM i enkeltstart 3. oktober.

Her kommer de allerstørste danske cykelstjerner for at køre danmarksmesterskaberne i enkeltstart. Start og mål bliver på havnen i Skælskør, og der vil være god mulighed for at opleve rytterne rundt om på ruten, og mens de varmer op.

Det er ikke særlig tit, man har mulighed for at komme helt tæt på cykelsportens store stjerner, men den mulighed bliver der altså her. Ikke færre end 230 ryttere fordelt på de fire klasser Herre Elite, Dame Elite, Herre Junior og Dame Junior køre DM i enkeltstart.

- Der vil i den anledning blive masser af fokus på Skælskør, så vi vil naturligvis sætte gang i aktiviteter på dagen, så Skælskør kan blive mere kendt, fortalte formand for Skælskør Erhvervsforening, Pia Kimer Jacobsen, ved det månedlige morgenmøde for erhvervsforeningens medlemmer torsdag på biblioteket.

Glæde hos borgmester - Vi ser meget frem til at byde alle cykelrytterne velkommen. Vi har rigtig mange dygtige cykelryttere i kommunen, og cykling er også en af de prioriterede idrætter i vores Team Danmark-samarbejde. Derfor var det helt naturligt for os at takke ja til værtskabet. Jeg håber, at rigtig mange vil benytte muligheden for at opleve en stort sportsbegivenhed på vores hjemmebane. Samtidig giver det også mulighed for, at vi kan vise vores skønne områder frem for både rytterne og tilskuere, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S) i en udsendt meddelelse.

Enkeltstarten skulle oprindelig have været afholdt 18. juni i Give sammen med de øvrige DM-konkurrencer, men på grund af corona blev de enkelte DM-konkurrencer splittet op, så enkeltstarten blev rykket til Slagelse Kommune.

Teknisk svær rute Skælskør erhvervsforening og Slagelse Cykle Ring er med til at arrangere.

- Vi er rigtig glade for, at Slagelse Kommune og dermed vores hjemmebane vil danne ramme om enkeltstarten for DM. Rytterne får mulighed for at køre i de naturskønne områder, som kendetegner Skælskør og et flottere start-/målområde end havnen i Skælskør er svær at finde. Ruten er teknisk krævende, og hvis vejret viser sig fra den blæsende side, vil der også blive stillet store krav til god råstyrke. Vi glæder os til en stor cykelfest den 3. oktober, når kampen om den eftertragtede dannebrogstrøje blandt andet skal køres, og vi glæder os selvfølgelig også til at se, hvordan vores egne ryttere klarer løbene, siger Mikael Jørgensen, formand i Slagelse Cykle Ring.

Følg med i løb Ruterne bliver helt lukket for trafik, så der vil være god mulighed for at stå langs ruterne og følge rytterne, når de kommer drønende forbi eller på havnen, hvor mål- og startområdet er.

Endelig vil der også være mulighed for at tage billeder af rytterne og se dem træne, mens de varmer op i nærheden af havnen.

Alle myndighedernes råd og vejledninger i forhold til corona vil naturligvis blive fulgt i forbindelse med afholdelsen af enkeltstarten.