Stor buffetkæde har blikket rettet mod Slagelse

Direktør Piet Klein oplyser, at kæden vil åbne restaurant i Slagelse i de kommende år, hvis man finder et egnet lejemål til konceptet.

Kæden lægger vægt på, at »deres« byer skal have en vis størrelse og et stort opland. Ifølge direktøren er det ikke afgørende at ligge i centrum af en by. Det kan også være i udkanten, bare der er et godt flow af mennesker, og der er parkeringspladser.