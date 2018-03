Se billedserie Der er mulighed for at op mod 6000 offentligt ansatte med arbejde i Slagelse Kommune kan møde frem på Nytorv. Billedet her er fra en 1. maj demonstration i 2012. Foto: Jens Christian Bachman

Stor aktion på Nytorv på strejkedagen

Slagelse - 24. marts 2018 kl. 06:31 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ganske vist er kun 500 offentligt ansatte, fortrinsvis HK-ere, i Slagelse Kommune udtaget til at skulle strejke, hvis der som varslet kommer til strejke 4. april, så Slagelse bliver ikke påvirket i samme grad som for eksempel Kalundborg Kommune, hvor blandt andre pædagoger og hjemmehjælpere strejker.

Men de faglige organisationer i kommunen vil alligevel sørge for, at strejken bliver bemærket.

- Organisationerne med ansatte i Slagelse Kommune har besluttet, at hvis det kommer til en strejke den 4. april, vil der blive en aktion på Nytorv i Slagelse i tidsrummet 16 til 18 for de strejkende og for alle offentligt ansatte med arbejdsplads i Slagelse Kommune, fortæller Per Toft Haugaard, der er formand for Slagelse Lærerkreds.

Han tog for et stykke tid siden initiativ til at samle de faglige organisationer, for at drøfte initiativer, og det er der altså kommet et resultat ud af.

- Vi skal huske, at de strejkende aktionerer for os alle sammen, skriver Per Toft Haugaard i en skrivelse udsendt til tillidsrepræsentanter over hele kommunen.

Her skriver han også, at forhandlingerne i forligsinstitutionen i disse dage er inde i de afgørende forhandlinger.

- Ingen ved endnu, hvordan det ender, men vi er nødt til allerede nu at forberede os på en konflikt, skriver Haugaard, der beder tillidsrepræsentanterne om at orientere deres medlemmer, så de kan møde op.

Det oplyses i brevet, at der er mulighed for, at der kan komme op mod 6000 til demonstrationen.

- Vi skal vise, at vi står sammen, at vi mener det, og at vi er mange, skriver lærerkredsformanden til tillidsrepræsentanterne.

Forligsmanden kan vente til tirsdag efter påske med at beslutte, om hun vil udsætte den strejke, der ellers vil træde i kraft om onsdagen.

Per Toft Haugaard oplyser dog til Sjællandske, at der er planlagt forhandlinger mandag og tirsdag i næste uge, så man forventer en udmelding på onsdag.