Se billedserie Morten A. Larsen viser, hvor han gravede ned i en skrubtudse, der lå i vinterdvale. Skrubtudsen er som alle andre padder og krybdyr fredet. Foto: Helge Wedel

Stop for pinlig kommunal rensning

Slagelse - 23. november 2017 kl. 08:41 Af Helge Wedel

Det skulle være så godt, men er foreløbig endt rigtig skidt.

Et 900 meter langt stendige, der afgrænser det kommunalt ejede naturområde Halsskov Overdrev fra Kruusesminde jorde i Korsør, skulle efter planen i den kommende tid renses for planter, små træer og græs, så stenene i diget igen blev synlige. Et arbejdet udført af såkaldte »nyttejobbere« fra Jobcenteret. I

En af »nyttejobberne« er 44-årige Morten A. Larsen fra Korsør. Han er uddannet molykær biolog og har arbejdet som biologilærer på Slagelse Gymnasium.

- Jeg ville da aldrig begynde at grave i min kompostbunke på denne årstid, hvor mange dyr ligger i vinter- dvale. På stendiget gravede jeg da også allerede efter en halv time ned i en tudse, som jeg prøvede at redde ved at grave dem ned igen, men jeg tror ikke, at det er godt for dem at blive vækket. Og så ville jeg altså ikke grave mere, siger Morten A. Larsen til Sjællandske.

Arbejdet med rensning af diget blev tirsdag standset af biolog Michael Marcher i Slagelse Kommunen efter en henvendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, der nu har bestilt et tilsyn på diget udført af Roskilde Museum. Slagelse Kommune har også glemt at udarbejde en dispensation og beskrivelse af arbejdet på diget, som skal ud i fire ugers høring med mulighed for indsigelser fra naturorganisationer og andre, der efterfølgende behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Først herefter må arbejdet på nærmere beskrevne vilkår gå i gang.

- Hvorfor satte I arbejdet i gang uden dispensation og høringsperiode og på den tid af året, hvor dyrene ligger i dvale?

- Jeg bliver dig et præcist svar skyldig, men jeg kan bare sige, at det, der er foregået, ikke har været hensigtsmæssigt. Det er gået alt for stærkt, så derfor har jeg standset arbejdet, så vi kan få det formelle i orden, siger Michael Marcher. Han regner ikke med, at rensningen af stendiget begynder igen for i løbet af forsommeren.

Stendiger blev bygget som afgrænsning mellem skov og dyrkede arealer eller som indhegning for græssende dyr. Stendiger kunne også adskille eksempelvis sogne. Stendiger er landskabsmærker og kulturminder, der skal udvises særlige beskyttende hensyn til.