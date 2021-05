Det danske specialfartøj »WIND ENTERPRISE« udløste en 20 minutter lang lukning af Storebæltsbroen for al trafik i begge reteninger, da det onsdag sejlede under. Foto: Helge Wedel

Artiklen: Stop for al trafik på Storebæltsbroen for dansk fartøj

Stop for al trafik på Storebæltsbroen for dansk fartøj

Storebæltsbroen blev kort før frokost af sikkerhedsmæssige årsager lukket for trafik i begge retninger i omkring 20 minutter, da det danske specialfartøj »WIND ENTERPRISE« skulle sejle under på vej nordpå med Esbjerg som mål.

Havvindmøller

Ifølge Søfartsstyrelsen er der tale om et såkaldt Jack-up-fartøj, der arbejder med havvindmøller. Med Jack-up menes, at det er forsynet med ben, der kan nedsænkes, så det står fast på havbunden. Når benene er trukket op under sejlads, rækker de mere end 65 meter op i luften, som er den maksimale gennemsejlingshøjde under Storebæltsbroen. Benene sænkes derfor delvis ned til en højde under 65 meter, mens broen passeres, hvilket altså skete under en tom bro helt uden trafik.