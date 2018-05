Stop for ældremad fra Tårnborg Forsamlingshus

I 14 måneder har ældre, der af kommunen er visiteret til at få mad leveret hjemme, kunne vælge den kommunale frostmad fra et storkøkken i Dalmose fra, og i stedet for egen regning få maden leveret varm fra Tårnborg Forsamlingshus.

- Det er med beklagelse, at vi må sige stop for en succes, hvor vi leverer til et halvt hundrede ældre, der er tilfredse med at få varm mad i stedet for frossen til optøning, men vi får ingen kommunal støtte, som der gives til den frosne mad - vist nok 35 kr. per. portion, siger Tomm Knudsen til Sjællandske. Sammen med sin kone Lone er han forpagter af Tårnborg Forsamlingshus.