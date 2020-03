Stop besøgene hos jeres kære: Pårørende anbefales at blive væk

- Ligesom på plejehjemmene er det meget vigtigt at minimere kontakt udefra i denne tid. Jeg kan sagtens forstå, at man som pårørende er bekymret og føler ansvar for at hjælpe, men lige nu bliver alle nødt til at gøre alt, hvad der er muligt, for at hindre coronavirussen i at smitte ældre og kronisk syge borgere, da de er i særlig risiko, siger centerchef Charlotte Kaaber, Center for Sundhed og Ældre.