Se billedserie Benjamin Erichsen ærgrer sig over, at Stop Spild Lokalt nu skal finde en ny adresse, men mest ærgrer han sig over, at mange måneders chikane mod foreningens arbejde kan ende med at koste hjælp til mennesker med stort behov. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Stop Spild Lokalt skal flytte væk fra Byparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stop Spild Lokalt skal flytte væk fra Byparken

Politikerne har besluttet, at huset i Byparken skal bruges af flere, ligesom dets toiletter skal åbnes for offentligheden. Benjamin Erichsen ærgrer sig. Kritikere synes at forfølge Stop Spild Lokalt, der måske helt lukker i Korsør.

Slagelse - 07. april 2021 kl. 05:47 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Siden sommeren 2018 har Stop Spild Lokalt delt mad ud fra aktivitetshuset i Byparken. Før skete det fra et lokale på Glasværket. Men til sommer skal uddelingen af mad udløbet på dato ske fra en ny adresse, hvis ellers Korsør fortsat skal have en afdeling af Stop Spild Lokalt. Organisationen er i dag nærmest landsdækkende, efter Rasmus Erichsen i netop Korsør fik ideen i 2016 om at bekæmpe madspild via lokale Facebookgrupper.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger