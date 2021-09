Se billedserie Af referatet fremgår, at Rasmus Erichsen hæfter for Stop Spild Lokalts samlede underskud på 111.656 kroner for 2019 og 2020.

Stop Spild Lokalt med stort underskud skal betale tilbage

Stifteren af organisationen Stop Spild Lokalt Rasmus Erichsen hæfter personligt for underskud på samlet 111.656 kroner for årene 2019 og 2020. Aktindsigt viser, at tilbagebetaling er sat i gang af 9682,80 kroner til kommunen grundet manglende kvitteringer fra afdelingen i Korsør. Indsamlingstilladelse skal fornys.

Slagelse - 25. september 2021 Af Helge Wedel

Der har længe hersket nærmest krigslignende tilstande, når det gælder bekæmpelsen af madspild med indsats fra frivillige i foreningen Stop Spild Lokalt (SSL). Opfundet og stiftet af Rasmus Erichsen tilbage i 2016. Hans far Benjamin Erichsen har i alle årene sammen med kæresten Janni Rasmussen været og er stadig meget aktiv i arbejdet med indsamling og uddeling af mad løbet på dato. Men kritik og beskyldninger om urent økonomisk trav med henvisning til manglende regnskaber har klæbet til foreningens arbejde med Facebook som den helt store krigsskueplads.

- Du og Janni fortalte i foråret 2021, at I ville forlade Stop Spild Lokalt Korsør på grund af chikane og voldsom kritik. Hvorfor har I ikke gjort det?

- Det var også meningen, men det lader sig bare ikke gøre, når vores frivillige hele tiden bliver skræmt væk af »modstandsgruppen«, der bruger virkelig grove midler som chikane, mobning, forfølgelse og stribevis af beskyldninger, der skrives på Facebook, siger Benjamin Erichsen. Han tilføjer, at der derfor er en del vagter med afhentning af mad, som han og kæresten er nødt til at dække.

Aktindsigt Sjællandske har i bestræbelserne på at finde frem til de økonomiske fakta søgt og fået aktindsigt hos kommunen. Den udbetalte i 2020 11.520 kr. til SSL fra corona-hjælpepakken. Penge udbetalt så hurtigt og uden afsæt i regnskaber samt på tro og love, at det ifølge kommunens jurist Lisa Premsgård i dag ikke vurderes at være juridisk muligt at kræve pengene tilbage med henvisning til manglende regnskaber og bilag. Her gør kommunen derfor ikke mere.

Tilbagebetaling Det gør den til gengæld, når det gælder en udbetaling af 30.000 kroner til SSL i begyndelsen af 2019. Foreningen havde efter servicelovens §18 i slutningen af 2018 søgt om godt 40.000 kroner til brug for »t-shirts og forklæder til Madoasens frivillige samt en udflugt for dem«.

SSL endte med at få 30.000 kroner, hvor der fulgte krav om, at brugen af pengene efterfølgende skulle dokumenteres med godkendte fakturaer for tøj-indkøb og udflugt. Sagen er nu endt med, at del af beløbet skal betales tilbage.

Mange rykkere I løbet af maj 2021 efterspørger kommunen flere gange hos SSL kvitteringer, der har cvr-nr. og momsgrundlag, samt leveringsdato for indkøb af 200 stk t-shirt og 100 stk forklæder. Hertil skal det dokumenteres, hvordan pengene er overført til sælgeren af tøjet Claus H. Blok. Han oplyser til kommunen, at han har mistet alle sine 300 ordrebekræftelser på ca. 300 t-shirt, men at han er i gang med at skaffe dokumentation fra firmaet i Tyskland.

Sluttelig skruer kommunen bissen på med besked om, at hvis ikke den krævede dokumentation for tøjkøbene er modtaget senest den 1. juni 2021, så skal Stop Spild Lokalt Korsør tilbagebetale 18.000 kroner af de 30.000 kroner. For de 12.000 kroner er der faktura på fra en udflugt med spisning til Storebælt Camping og Feriecenter.

40 frivillige Den 31. maj fremsender Benjamin Erichsen diverse udskrifter for tøjindkøb og pengeoverførsler til Claus H. Blok. Hertil forklaring samt beskeden - »ca. 40 frivillige i Slagelse Kommune har fået glæde af bluser og forklæder mm, og det kan de alle skrive under på, her er intet fordækt fra vores side«.

Mangler sammenhæng Allerede næste dag sender kommunen svar om, at der er fremsendt kvitteringer på 60 stk t-shirt (3.462,20), 53 stk forklæder(4.855,00) og en fest for de frivillige (12.000,00). I alt kvitteringer for 20.317,20 kr..

Kommunen noterer, at der mangler en sammenhæng mellem pengeoverførslerne og de leverede t-shirts og forklæder. Hertil at der mangler kvitteringer for 9.682,80 kr.. Et beløb som kommunen beder SSL betale tilbage med frist den 15. juni. Det sker ikke. Ny frist sættes til 16. juli, hvor pengene heller ikke er betalt. I stedet indgår Benjamin Erichsen i begyndelsen af august telefonisk en aftale med kommunen om at betale beløbet tilbage med 500 kr. hver måned, hvilket vil tage godt 19 måneder.

Regnskaber i april På samme dato 7. april i år fremlægger SSL såkaldte resultatopgørelser både for 2019 og 2020 underskrevet af revisor Heidi Højbjerg og kasserer Thomas Odborg.

Heraf fremgår, at de to år har givet et samlet underskud på 111.656 kroner for Stop Spild Lokalts aktiviteter ikke kun i Korsør men samlet i alle de byer, hvor de er til stede.

I referat fra generalforsamlingen oplyses det, at SSL har modtaget en donation på 750.000 kr. fra Tuborg Fonden. Kommunens revision noterer, at den ikke ved, hvilket regnskabsår donationen er udbetalt i. Benjamin Erichsen oplyser til Sjællandske, at de 750.000 kroner er udbetalt i 2019, at de alle er brugt, og at Tuborg Fonden har godkendt anvendelsen.

Af referatet fra generalforsamlingen fremgår, at det samlede underskud på over 100.000 kroner i 2019 og 2020 er personligt dækket af Rasmus Erichsen, ligesom det fremgår, at underskuddene udlignes med kommende overskud.

Indsamlingstilladelse Indtægterne til SSL kommer fra »MobilePay/Donationer« på 150.982,29 kr. i 2019 og 162.888,46 kr. i 2020.

Benjamin Erichsen oplyser, at foreningen begge år har haft indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen.

Herfra skriver Nana Kock i en e-mail fra 3. september 2021, at »indsamlingsnævnet kan oplyse, at hverken Stop Spild Lokalt Danmark eller Stop Spild Lokalt Korsør har en nuværende indsamlingstilladelse.«

Benjamin Erichsen forklarer til Sjællandske, at Stop Spild Lokalt er i fuld gang med at få fornyet indsamlingstilladelserne, som højest kan gælde et år.