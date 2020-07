Rasmus Erichsen er glad for den nye aftale med Coop, der både sikrer mad og frivillige hænder til at hjælpe i Stop Spild Lokalt. Foto: Helge Wedel

Stop Spild Lokalt indgår stor madaftale

Mens den lokale afdeling af Stop Spild Lokalt i Korsør møder kritik, kan stifteren af den nu landsdækkende græsrodsorganisation Rasmus Erichsen også fra Korsør glæde sig over en ny landsaftale med Coop.

Slagelse - 16. juli 2020

Den betyder, at Coop-200 butikker til højtider og på mere fast basis skal donere overskudsmad til organisationen og dermed reducerer madspildet fra butikkerne endnu mere.

Coops har mål om at halvere madspild inden 2030. Det skal aftalen med Stop Spild Lokalt hjælpe med til at nå.

Flere frivillige Coop vil også styrke organisationen Stop Spild Lokalt ved at gøre det muligt for de mere end 3500 frivillige medlemsvalgte, der sidder i butiksbestyrelser i Kvickly, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen, med at hjælpe Stop Spild Lokalt i kampen mod madspild.

- Vi er rigtig glade for at udvide samarbejdet med Stop Spild Lokalt. Madspild er et unødvendigt ressourcespild og en stor belastning for vores klima. Og når donationerne samtidig hjælper værdigt trængende, så giver det god mening at forære maden væk. Coop er selv en forening, så det er naturligt, at vi også understøtter Stop Spild Lokalt med frivillige kræfter med hjertet på rette sted, siger CSR-direktør i Coop, Signe Frese.

Coop har arbejdet systematisk med at reducere sit madspild siden 2013

Glædestårer - Vi oplever at overskudsvarer bliver til glædestårer, når vi med vores samarbejde med Coop har hentet tonsvis af madvarer til højtider. Derfor er vi rigtig glade for, at samarbejdet nu kan udvides endnu mere. Samarbejdet med Coop er også vigtigt, fordi vi som to foreninger deler værdifællesskab om demokrati og frivillighed. Vi håber, at vi sammen kan få skabt mange flere uddelingssteder rundt omkring i Danmark, siger Rasmus Erichsen.