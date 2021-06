Indenfor de seneste seks uger har KonditorBager i Slagelse modtaget tre anmærkninger for overtrædelse af fødevarelovgivningen ved kontroller foretaget af Fødevarestyrelsen. Ejerne af bagerforretningen mener, at der er kommet styr på forholdene. Men ikke desto mindre indkræver styrelsen nu bøder for i alt 24.000 kroner. Foto: Carsten Lysdal

Støv, spindelvæv og skimmelsvamp: Bager får - igen - med bødeblokken

For anden gang på kort tid er der modtaget en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner for beskidte omgivelser og »skimmellignende vækst« ved obevaring af blandt andet åbne melsække hos KonditorBager i Slagelse. Bager mener nu - endelig - at have rettet op på forholdene.

Slagelse - 09. juni 2021 kl. 09:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Tredje gang er kendt som lykkens gang. Bare ikke for bagerforretningen KonditorBager på Rådhuspladsen i Slagelse, der nu indenfor de seneste seks uger har modtaget tre anmærkninger for overtrædelse af fødevarelovgivningen ved kontroller foretaget af Fødevarestyrelsen.

Første gang fik bageren den 12. april en indskærpelse svarende til en løftet pegefinger for blandt andet beskidte omgivelser og »skimmellignende vækst« i lagerlokalet, hvor mel blev opbevaret uafdækket. Og da forholdene ikke var bragt i orden fem uger senere - den 20. maj - faldt hammeren, da bageren fik en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

- Jeg troede ikke, I allerede kom på tilsyn, lød det dengang undskyldende fra bageren, der således atter lovede at få svunget støvkosten. Men nu er den gal igen.

Bageren har fået endnu en sur smiley til samlingen samt en ekstra bøde på 10.000 kroner for endnu ikke at have ordentlige forhold, da Fødevarestyrelsen kom på sit tredje uanmeldte besøg den 27. maj. Med andre ord syv dage efter den første sure smiley blev givet.

Venter på fjerde besøg Ifølge Tina Høy, der ejer og driver KonditorBager sammen med sin mand Niels Høy, er forholdene dog i dag bragt i orden. Parret går derfor »kun og venter på, at Fødevarestyrelsen vil dukke op« - altså for fjerde gang - så de kan få vendt den nedadvendte mundvige og igen bryste sig af at have en glad smiley, oplyser Tina Høy.

- Vi har haft håndværkere i gang. Så der er nymalet og det hele, forklarer hun og peger på, at den »skimmellignende vækst«, som Fødevarestyrelsen har noteret ved alle - foreløbig tre - besøg, har været til at overse. Artiklen fortsætter efter billedet...

Første gang fik KonditorBager en indskærpelse for blandt andet beskidte omgivelser og »skimmellignende vækst« i lagerlokalet, hvor mel blev opbevaret uafdækket. Og da forholdene ikke var bragt i orden fem uger senere, kviterede styrelsen første gang med en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner. En uge senere faldt hammeren igen, og bageren i Slagelse har i dag fået sin anden sure smiley på kort tid. Foto: Fleur Sativa

- Der sker det, at de vil tjekke op på, hvordan vi sikrer os imod skadedyr. Så de går og trækker alting ud, og så finder de en lillebitte smule skimmelsvamp bag nogle hylder eller reoler, forklarer hun og uddyber, at »også det er der i dag kommet styr på«:

- Da vi bliver overraskede over, at de (Fødevarestyrelsen, red.) kommer anden gang, er det, fordi vi ved første besøg fik at vide, at vi havde to måneder til at få styr på det. Og så stod de der pludselig allerede efter fem uger, fortæller Tina Høy.

»Ikke splinternyt bageri« Skimmelsvampen har dog ikke været bagerforretningens eneste problem.

- I samtlige hjørner i bageri samt i lagerlokale, fandtes store spindelvæv, støvansamlinger og madrester, står der for eksempel beskrevet i Fødevarestyrelsens rapport fra den 20. maj.

Beskrivelserne af de beskidte omgivelser går igen i den seneste rapport fra den 27. maj, hvor der efter alt at dømme stadig har manglet en omgang rengøring. I hvert fald noterer Fødevarestyrelsen, at der er »gamle madrester« at finde på alt fra bordplader til røremaskiner og ved opbevaringsspande.

"De lå jo og kravlede rundt inde under alle bordene. Og ja, der var vi måske ikke kommet helt ind i hjørnerne"

- Tina Høy, ejer KonditorBager Slagelse - Tina Høy, ejer KonditorBager Slagelse - Lagerlokale fremstår med gamle madrester. Hylde over tilvirkningsbord i produktionen fremstår med gamle indtørret madrester og rust. Køleskab i produktionen fremstår med gamle indtørret madrester samt skimmelligende vækst på hylderne, noterer styrelsen blandt andet ved det seneste kontrolbesøg den 27. maj.

Tina Høy forklarer, at KonditorBager »ikke er et splinternyt bageri«, og at hun oplevede Fødevarestyrelsen være »måske lige grundige nok« i udførelsen af deres kontroller:

Bøder for 24.000 kroner - Nu har jeg en 70-årig smørrebrødsjomfru gående, og hun har aldrig oplevet noget lignende. Hun sagde faktisk, at det burde vi slet ikke finde os i. De (Fødevarestyrelsen, red.) lå jo og kravlede rundt inde under alle bordene. Og ja, der var vi måske ikke kommet helt ind i hjørnerne, erkender Tina Høy.

- Men hvad med de gamle madrester, som styrelsen beskriver at have fundet på for eksempel jeres røremaskine?

- De kommer jo, mens arbejdsdagen er i gang. Så der har ikke været tale om »gamle madrester«. Bare madrester, fastslår hun.

Ved både andet og tredje besøg har bagerforretningen i Slagelse også fået en bøde for ikke at have hængt den seneste kontrolrapport op som påkrævet. Samlet set er det således løbet op i bøder for 24.000 kroner.