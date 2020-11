Ann Sibbern (DF) er ikke med på at bygge nyt. Det er Socialdemokratiet heller ikke. Dermed synes projektet strandet. Dog ikke for evigt, lyder det fra DF-politikeren. Foto: Peter Andersen

Støtter nyt rådhus - men ikke lige nu

Slagelse - 20. november 2020 kl. 16:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Fordelene står i kø, mener viceborgmester Villum Christensen (LA), som ikke vægrer sig ved at kalde det »tyndarmet« ikke at fremme rådhusprojekt til 300 millioner kroner i Slagelse Bypark lige nord for stationen.

Han må dog erkende, at både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet - senest i skikkelse af borgmester John Dyrby Paulsen (S) og Lis Tribler (S), som begge sidder i kommunens økonomiudvalg - er imod. Dermed et flertal.

- Ingen var i stand til at formulere et eneste minus eller en eneste begrundelse for ikke at gøre det, lød det i Sjællandske forleden, såvel som det gengives i et debatindlæg i dagens avis.

Ifølge Dansk Folkeparti, som også i budgetaftalen har præciseret, at partiet ikke har stemt for en samling af administrationen, som der er afsat 50 millioner kroner til, skal et nej på nuværende tidspunkt ikke tages som en afvisning i fremtiden.

Det mener i hvert fald Ann Sibbern, byrådsmedlem og tidligere gruppeformand, der ligesom flere borgere dog gerne spørger: Hvorfor bruge penge på et nyt rådhus lige nu?

»Tiden er ikke til det« Mens hun nemlig på den ene side er enig i tanken om, at det kan være fornuftigt at bygge, slår hun fast, at tiden og da slet ikke økonomien er moden.

- Der er nogle hensigtsmæssige idéer i at slå ting sammen. Det vil da skabe synergi af faggrupper, og på et eller andet tidspunkt er der jo også noget vedligehold på de bygninger, vi har, men det giver ikke mening, som økonomien er lige nu. Det kræver som det mindste, at vi laver en plan, der ikke bare rækker fire år frem, siger Ann Sibbern.

Villum Christensen (LA) anfører, at driftsbesparelsen, der opnås ved at sammenlægge, så godt som betaler det lån, som skal optages via Kommunekredit.

Ann Sibbern mener dog, at byrådet for det første bør blive enige om en plan for et rådhus og ikke mindst sætte sig for at spare op.

- Det har aldrig været muligt at få en bred tilgang og forståelse af, hvad det er, vi vil. Jeg anerkender, at det kan blive en nødvendighed på sigt at bygge et nyt rådhus med de fordele, der følger med, men hellere have en langsigtet plan, og at vi sparer op til det. Måske skal vi sætte 50 millioner kroner af hvert år de næste fem-seks år, siger hun og påpeger, at man ikke bør kaste sig hovedkulds ud i et projekt, bare fordi der nu er et oplæg til det.

- Vi burde have gjort det for mange år siden. Altså lavet en plan, som også rækker ind i den næste byrådsperiode og den, der følger efter det. Det her kræver enighed, siger Ann Sibbern, der desuden mener, at man til den tid skal stræbe efter, at arbejdspladser bevares i alle købstæder.

- Vi skal se på, hvordan vi gør det bedst, og sikre, at både Slagelse, Korsør og Skælskør er i spil. Men først skal vi have en plan og en økonomi, der kan gøre det muligt, mener hun.

