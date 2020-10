Se billedserie SF?s Jørgen Grüner, der sammen med Venstre og Radikale Venstre står uden for budgettet, klager over borgmesterens budgetlægning. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Støtteparti revser borgmesters »skønmaleri«: Har klaget til tilsynet over brud på reglerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Støtteparti revser borgmesters »skønmaleri«: Har klaget til tilsynet over brud på reglerne

SF’s Jørgen Grüner, der for tre år siden var med til at sikre John Dyrby Paulsen (S) en plads for bordenden, klager nu over borgmesterens budgetlægning og »skønmaleri« i strid med reglerne.

Slagelse - 27. oktober 2020 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Da SF's Jørgen Grüner i 2017 var med til at sikre et borgmesterskifte i Slagelse Kommune, havde han næppe tænkt, at han tre år efter skulle klage over måden, flertalsgruppen lægger budgetter på, og med det anklage borgmester John Dyrby Paulsen (S) for at bryde reglerne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Timelang debat i byråd endte med snævert budget 06. oktober 2020 kl. 06:10

Dundrende underskud forude: Flertal bag budget tror på bedre tider 05. oktober 2020 kl. 22:01