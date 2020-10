Se billedserie Så er tredje og sidste hold af støtteløbet til fordel for Børnecancerfonden klartil start på Tjørnevej i Korsør. Foto: Solveig Hansen

Støtteløb gav 50.000 kroner til Børnecancerfonden

Slagelse - 04. oktober 2020 kl. 09:51 Af Solveig Hansen

Korsør: Cirka samtidig med, at hele Danmark begyndte at tale om Covid-19, begyndte 6-årige Ida Trøstrup Østeril at tale om, at hun så alting dobbelt.

- Hej to mor, hej to far - jeg kan se to af jer alle sammen, lød det pludselig fra Ida ifølge hendes mor, Anja Østeril. En tur til øjenlæge førte hurtigt til et par briller, men da Ida på trods af brillerne også begyndte at skele, var et besøg hos lægen næste skridt.

Et besøg der fik vendt op og ned på verden i familien Trøstrup Nielsen og Østeril, og som gjorde selv Covid-19 til en ligegyldig bagatel.

- Hun fik diagnosen den 11. juni, og jeg vidste bare med det samme, at jeg var nødt til at gøre noget, siger Anja Østeril, der er mor til Ida.

Diagnosen, som Ida og hendes familie pludselig skulle forholde sig til hedder DIPG (diffust infiltrerende pons-gliom). En hjernetumor var med andre ord årsag til Idas problemer med synet - og desværre stopper det ikke her.

- Jeg håber virkelig, at hun tager røven på os alle sammen, siger Anja Østeril. Hun er mødt op i sit sorte løbetøj på Tjørnevej i Korsør for at deltage i dagens canonballløb sammen med 99 andre løbeglade korsoranere.

- Jeg løber for min datter, og det gør jeg virkelig. Det siger jeg også til hende. Jeg løber for at finde energi til selv at overleve det her, siger Anja Østeril.

I sommer kontaktede Anja Østeril derfor sin tidligere kollega Kenneth Sommer, der gennem Trivsel 24syv Maraton arrangerer løb på løb i Korsør og omegn.

Tanken var at få arrangeret et støtteløb for Børnecancerfonden og dermed deres arbejde for at skabe bedre behandlingsmuligheder. For Ida er desværre ikke ene om at være et barn med kræft, der måske ikke overlever sin 25-års fødselsdag.

- Hun ved, at hun er syg, og at hun får det værre, men hun ved ikke, at hun skal dø, siger Anja Østeril. Siden sin datters diagnose har hun og hendes mand Steffen Trøstrup Nielsen sat alt ind på, at give deres datter den bedste tid på jord, mens hun er her, og velviljen og støtten fra alle kanter har været stor.

- Det har været helt overvældende at møde den næstekærlighed, som vi har mødt - på den gode måde. Og vi er så taknemmelige for alle de gode oplevelser, vi har kunnet få med Ida takket være den hjælp, vi har fået, siger Anja Østeril.

Hun nævner en fantastisk tur i autocamper til Vestkysten, en uge i sommerhus i Blokhus, bagning med Rosa fra Rouladegade og besøg af Motor Mille på Patienthotellet.

Men ønsket om at hjælpe andre i samme situation fylder også, og derfor blev lørdagens støtteløb afviklet med 100 deltagere. Et antal begrænset af Covid-19, men Kenneth Sommer fik hurtigt sin gode samarbejdspartner Anders Møller fra C Centrum i Slagelse med på idéen om et støtteløb for Børnecancerfonden.

C Centrum har gennem tiden leveret et hav af sportsmedaljer til glade løbere via Trivsel 24syv Maraton inklusive lørdagens medalje.

I hele uge 40 har C Centrum gennem deres hjemmeside tilbudt alle at løbe med i et virtuelt støtteløb for Børnecancerfonden, hvor 50 kroner fra hver løber ved tilmelding er blevet øremærket til fonden.

Og hvor der var begrænsning på deltagerantal på det fysiske løb, var der frit slag på det virtuelle, hvor antal løbere frem til lørdag har generet ikke mindre end 45.000 kroner.

- Det kan godt være, at jeg har arrangeret det fysiske støtteløb og samlet 5.000 kroner ind på den måde, men det er Anders Møller, der virkelig har gjort en forskel med det virtuelle løb, siger Kenneth Sommer, der er stolt over det fællesskab, der er i løbemiljøet, og som har været med til at gøre en kæmpe forskel.

- Vi prøver at være positive, og Ida skal have alt det bedste. Lige nu har hun det godt, og hun skal begynde i skole igen, siger Anja Østeril kort før løbet bliver skudt i gang på Tjørnevænget lørdag morgen.

Tumoren er skrumpet med en centimeter på det seneste scanningsbillede - så måske og forhåbentlig tager Ida røven på alle.