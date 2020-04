En læge på hospitalet i Litauen prøver en af de to nye respiratorer, der sættes ind for at redde patienter med Covid-19.

Støtte fra Korsør og Stege til respiratorer

- Vi skal jo i disse tider desværre ikke længere sydpå end til Spanien og Italien for at se, hvor slemt det står til. Så ja i ekspresfart fik vi fordoblet vores to danske klubbers støtte på hver 8000 kroner via Rotary Danmarks hjælpefond, hvorefter pengene blev sendt afsted, siger Heidi Nielsen. Foruden Rotary støtter også Lions Club projektet i Plunge, som samlet har modtaget 11.011 euro.