Disse betonklodser brugt ved ombygningen af Slagelse Svømmehal kan bruges som dykkerplatform i færgeleje 3 til højre for færgen, hvorfra der er ønske om sikker adgang til vandet for dykkere. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Større sikkerhed for dykkere efterspørges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Større sikkerhed for dykkere efterspørges

Onsdag søger Slagelse Sportsdykkerklub, Korsør Frømandsklub og Dansk Sportsdykker Forbund ved en dykker- aften at overbevise byrådspolitikerne om, at der skal skabes mere sikre forhold for dykkerne og andre »bløde« brugere i Halsskov Færgehavn.

Slagelse - 10. august 2021 kl. 08:37 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Dykkerne var i Halsskov Færgehavn mange år før, nogen overhovedet havde tænkt ord som vandsportscenter, wakeboardbane og landfast storebæltsfærge.

Den dybe havn og den tidligere lette adgang til vandet har tiltrukket dykkere fra store dele af Sjælland, men nu har Slagelse Sportsdykkerklub, Korsør Frømandsklub og Dansk Sportsdykker Forbund hejst det gule advarselsflag.

- Adgangen til at dykke i havnen fra stranden er med wakeboardbanen ikke længere så sikker, siger Nicolai Kehling, der udviklingskonsulent i Dansk Sportsdykker Forbund.

Adgang fra leje Som tidligere omtalt i Sjællandske har Korsør Frømandsklub og Slagelse Sportsdykkerklub derfor fremsendt budgetønske om at bruge 2,5 mio. kroner på at indrette en dykkerplatform i færgeleje 3 ved siden af campingpladsen og langt væk fra wakeboardbanen, så det er sikkert at dykke ud. I projektet indgår også en faseopdelt indretning af færgelejet med faciliteter til brug for omklædning og sikker adgang til vandet for brugergrupper som handicapdykning, vinterbadere og svømmere.

Formålet med indretningen i færgeleje 3 er at højne sikkerheden i vandsportscenteret ved at adskille bløde og hårde vandsportsudøvere, ligesom der skal skabes flere adgangsmuligheder og dermed bedre infrastruktur for brugerne af området.

Politikere kommer For at få overbevist de bevilgende politikere om den nødvendige indretning af færgeleje 3 til blandt andet dykkerbrug, er alle byrådsmedlemmer inviteret til dykkeraften i Halsskov Færgehavn onsdag den 11. august klokken 16-19.00. Både borgmester John Dyrby Paulsen (S) og viceborgmester Villum Christensen (LA) har ifølge Nicolai Kehling meldt deres ankomst.

- Vi ønsker at vise politikerne de konkrete sikkerheds-udfordringer i havnen og de løsninger, som dykkeradgang fra færgeleje 3 giver. Også en rampe kunne tænkes ind til brug for redningsbåd, hvis der sker ulykker i havnen, siger Nicolai Kehling. Han tilføjer, at der også sagtens kunne tænkes rigtig stort med indretning af et nationalt dykkercenter med undervisning og brugere fra hele landet.

Politikere til bunds? Selv om det er valgår, så kan byrådspolitikerne se frem til både forfriskninger, grill- mad og prøvedyk, hvis de møder op for at få forklaret, hvorfor de skal skaffe dykkere adgang til vandet fra færgeleje 3 for i første omgang 2,5 mio. kroner.