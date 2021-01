En 29-årig narkopåvirket mand fra Slagelse var natten til søndag involveret i et færdselsuheld på Korsørvej. Senere fandt politiet en større mængde amfetamin på hans bopæl, hvilket betød, at han søndag skulle fremstilles i grundlovsforhør. Arkivfoto

Større mængde narko fundet hos uheldsbilist

Natten til søndag fik politiet en melding om et mindre færdselsuheld på Korsørvej i Slagelse, som implicerede to personbiler.

Politiet kom til stedet, og her viste det sig, at den ene af parterne - en 29-årig mand fra Slagelse - var påvirket af narkotika.

Fundet gjorde, at politiet besluttede sig for at undersøge mandens bopæl nærmere - og det viste sig at være en god idé.