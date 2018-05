Medarbejdere skal flytte fra rådhuset i Slagelse til Korsør, hvorfra omkring 80 også skal skifte arbejdssted, fordi Søfartsstyrelsen som ventet lejer sig ind på Korsør Rådhus.

Større flytteomgang venter en del ansatte i kommunen

Slagelse - 15. maj 2018 kl. 07:29 Af Helge Wedel og Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skulle være flyttemand for Slagelse Kommune, lød det spøgefuldt, da Sjællandske forleden fik oplysninger om, at et antal på omtrent ni medarbejdere i kommunens planlægningsafdeling på rådhuset i Slagelse har fået besked på, at de fremover skal have arbejdssted i den kommunale administrationsbygning på Dahlsvej i Korsør.

Her er der nemlig plads, efter Borgerservice er flyttet til Korsør Bibliotek.

Avisen erfarer, at flytningen er udløst af, at flere kommunale centre står foran at skulle lægges sammen. Givet med færre chefer som en konsekvens af en større organisationsændring - en såkaldt tilpasning af den administrative organisering - der blev drøftet som eneste punkt på et økonomiudvalgsmøde i går. Punktet endte dog med en udsættelse, hvorfor det nu bliver byrådet, der skal tage stilling på sit møde om to uger.

Sjællandske har tidligere afsløret, at Søfartsstyrelsen havde udset sig Korsør Rådhus som en af de kommende adresser for styrelsens permanente ophold i Korsør. Det betyder, at de nuværende op imod 80 kommunale medarbejdere på Korsør Rådhus skal skifte arbejdssted. Hvortil er der ikke endelig klarhed over - selv om det mandag eftermiddag blev officielt, at Søfartsstyrelsens små 200 arbejdspladser medio 2019 vil have adresser på Korsør Rådhus, i den nærliggende tidligere politistation samt i det nuværende domicil for skibsmægler J. Poulsen, Batterivej 7-11 og i Søfartsstyrelsens egne malerbygninger officielt benævnt driftscenter lige overfor.

Alle tre placeringer har tidligere været afsløret af Sjællandske, men uden at borgmester John Dyrby Paulsen (S) ønskede at kommentere fakta. I den udsendte meddelelse siger han nu:

- Søfart har altid været en vigtig del af Korsørs identitet, og derfor glæder vi os til at få hele Søfartsstyrelsen hertil. Det tidligere rådhus i Korsør har en fremtrædende placering i byen, og vi ser frem til at få denne vigtige styrelse til at blive del af byen.