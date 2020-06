Større flok unge skabte uro i boligområde

Tirsdag aften klokken 19.50 måtte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rykke ud med flere politibiler til Motalavej for at skille en større flok unge ad, som var ved at ryge i totterne på hinanden.

Det oplyser fortæller vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi til sn.dk.

Hvad uoverenesstemmelsen mellem de unge gik ud på fandt politiet aldrig ud af, for da politiet kom til stedet fik det de unge til at fordufte fra området.

Der er ingen som har lidt fysisk overlast, og politiet har heller ikke anholdt nogen.