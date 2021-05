Støjende motorcykler tilbage i ulovlige klublokaler: Nu går ejendom på tvang

Politiets midlertidige lukning af et rockerklubhus i den lille Flakkebjerg Stationsby hjalp - men kun for en stund. Nu er den støjende motorcykelklub, Bifrost MC Westcity, tilbage i den tidligere møbelfabrik og blæser samtidig på, at deres ophold og anvendelse af adressen ifølge Slagelse Kommune er ulovlig.

Sådan lyder det fra Jette Thomsen, der er nabo til motorcykelklubben Bifrost MC Westcity, som synes at blæse på det påbud, Slagelse Kommune har udstedt om straks at standse den ulovlige anvendelse af adressen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her