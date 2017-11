Støjberg på valgvisit i ghetto

På hendes tur rundt i området, flankeret af såvel politifolk som lokale byrådskandidater på tværs af partier, kom flere borgere tæt på. I modsætning til andre besøg, hun har været på, var hensigten her blot at hilse venligt på.

Ifølge borgmester Stén Knuth er planen at komme af ghettolisten inden for en otteårig årrække. Om det lader sig gøre, er uvist. Parallelsamfundene skal dog opløses, lyder det.

- Og vi kommer til at sætte mere og hårdere ind, sagde ministeren, der ikke lægger skjul på, at en nøgle til et farvel til ghettoer kan findes på arbejdsmarkedsområdet.

- Kun en tredjedel af kvinder med anden etnisk herkomst end dansk, bosat i udsatte boligområder, har et job. Og hvis heller ikke manden og faren er en del af samfundet, hvem skal børn så læne sig op ad, spurgte Inger Støjberg retorisk, efter at hun i øvrigt havde undret sig over, at der ikke bliver gjort noget særligt for ikke-vestlige kvinder her i kommunen, så de kan nærme sig arbejdsmarkedet.