Stjernekok laver fastfood-burger

Ifølge Politiken har han ikke nogle fine fornemmelser ved at indlede et samarbejde med McDonalds.

Fra 19. januar kan du sætte tænderne i en burger, der er kreeret af en stjernekok. Engelske Paul Cunningham, der til daglig er chefkok på den to-stjernede Michelin-restaurant Henne Kirkeby Kro i Vestjylland, har indledt et samarbejde med den amerikanske fastfoodkæde McDonalds. Det skriver Politiken.

Paul Cunningham Paul Cunningham har tidligere drevet restauranten The Paul i Tivoli.

Paul Cunningham har tidligere drevet restauranten The Paul i Tivoli. Han er født og opvokset i England, men har siden 1994 boet i Korsør med sin familie, der består af hustruen Lene og to sønner.

- De kan tænke, hvad de vil. Haters gonna hate, siger han og undrer sig over, hvorfor kokke ikke må træde lidt ved siden af, siger han og henviser til, at skuespilleren Mads Mikkelsen jo også laver reklamer for Carlsberg.

Burgeren kommer til at koste 60 kroner og kan købe frem til 12. april.