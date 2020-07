Stjal tøj for 8.000: Straksdom og udvisning

Politiet blev onsdag eftermiddag tilkaldt til en tøjforretning på Nytorv, hvor medarbejderne tilbageholdt en mand, som var mistænkt for at have stjålet shorts og forskelligt andet tøj. Det var en 30-årig udenlandsk mand, som havde to poser med tøj med sig - og poserne var foret for at skærme af for tyverialarmen. Det blev opgjort, at der manglede varer i forretningen for omkring 8.000 kroner, og den 30-årige blev derfor anholdt klokken 16.04 og sigtet for butikstyveri.