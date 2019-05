Alle modtagere af hjemmehjælp opfordres til at være ekstra opmærksomme på, at hjemmehjælperne viser deres id-kort. Genrefoto: Slagelse Kommune Foto: colourbox.com

Send til din ven. X Artiklen: Stjal jakker fra hjemmehjælpers bil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stjal jakker fra hjemmehjælpers bil

Slagelse - 25. maj 2019 kl. 09:19 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to stjålne hjemmehjælps-jakker med logo, som har fået Slagelse Kommune til at advare om, at der kan være falske hjemmehjælpere på spil, blev stjålet fra en hjemmehjælpers private bil torsdag aften.

Bilen holdt på parkeringspladsen ved Smedegade Plejecenter, mens ejeren var på arbejde.

Alle modtagere af hjemmehjælp i kommunen opfordres til i de kommende dage at være ekstra opmærksomme på, at hjemmeplejens medarbejdere kan identificere sig, inden de bliver lukket indenfor. Samtidig har medarbejderne fået at vide, at de skal være ekstra omhyggelige med at identificere sig.

Sagen er meldt til politiet, men frygten er naturligvis, at nogle vil iføre sig jakkerne for at få lettere ved at blive lukket ind i private hjem med skumle hensigter.

- Som udgangspunkt tænker vi, at der måske er nogen, der er kede af, at de er kommet til at tage to jakker, men for en sikkerheds skyld har vi orienteret medarbejderne generelt og spreder budskabet om altid at bede om at se id-kort, siger Therese Gjerde Jensen, der er kommunens virksomhedsleder for sundhedstilbud.

Hun tilføjer, at medarbejderne samtidig har fået at vide, at de kommunale jakker ikke bør blive i en bil, når man forlader den, selv om det ikke altid er til at undgå.