Stjal ekskærestens nøgle og afpressede hendes mor

En 25-årig mand med ukendt adresse fik forleden et hak i tuden i form af et års fængsel ved Retten i Næstved. Efterfølgende udbad han sig betænkningstid i forhold til en anke.

Manden, som er tidligere kæreste med sit ene offer - og tidligere straffet - blev dømt for røveri, idet han den 21. maj 2019 på en parkeringsplads i Slagelse rev ekskærestens taske ud af hænderne på hende og derefter flygtede. Det skete som led i et skænderi.

I tasken bar hun en mobiltelefon og et sæt nøgler, som manden brugte til at skaffe sig adgang til kvindens lejlighed.

Efterfølgende - rettere to dage efter - dømmes han for at have truet og afpresset kvindens mor.