Stjal ældre kvindes pung mens hun læssede varer i bil

En 77-årig kvinde fra Slagelse var tirsdag klokken 12.54 udsat for et tricktyveri på tagparkeringen på Vestsjællandscenteret i Slagelse. Kvinden var i færd med at læsse varer ind i sin bil fra en indkøbsvogn, da en mand henvendte sig til hende på et fremmedsprog.