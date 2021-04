Artiklen: Stjålne nummerplader og ulovlige stoffer: Kvinde anholdt for salg af heroin

På et tidspunkt i løbet af natten til torsdag blev der stjålet et sæt nummerplader fra en Citroën i Frølunde uden for Korsør.

Politiet fandt i løbet af torsdagen frem til, at der holdt en bil parkeret ud for et hus i Vemmelev med de stjålne nummerplader monteret.

På ejendommen traf politibetjentene en 46-årig mand uden fast bopæl og en 67-årig kvinde. Da den 46-årige blev visiteret, fandt betjentene blandt andet en bilnøgle, som passede til den parkerede bil, og et betalingskort, som var stjålet ved et indbrud tidligere på dagen i Skælskør.

Derfor blev den 46-årige sigtet for indbrud, og da han havde 0,2 gram heroin og nogle ukendte piller på sig, blev han også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Der blev røget heroin på adressen, og betjentene ransagede derfor stedet. Her fandt de 2,2 gram amfetamin og 90 gram heroin.

En 67-årig kvinde blev anholdt klokken 19.05 og sigtet for salg af euforiserende stoffer. Den 67-årige blev taget med til politistationen, hvor hun nu bliver afhørt, og hun fremstilles i grundlovsforhør i retten fredag.