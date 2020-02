En ganske gratis »app« - eller program - kan i løbet af få sekunder fortælle, hvor ens dyrebare elektronik befinder sig. Af logiske årsager kan man ikke bruge det apparat, der er stjålet - men programmet kan let installeres på et andet apparat, som dermed viser, hvor den stjålne telefon eller iPad befinder sig. Arkivfoto

Stjålet iPad afslørede rumænsk tyvebande i sommerhus

Dog er det kommet frem, at de tre mænd blev anholdt tirsdag eftermiddag klokken 17.45 i sommerhuset i Stillinge, hvor politiet fandt adskillige tyvekoster - ud over den iPad, hvis ejermand selv kunne spore den via Apples »Find my iPhone«-system.