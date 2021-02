Se billedserie Der var ingen problemer med at »fange« fastelavnsbollerne uden at bruge hænderne. Foto: Per Vagnsø

Stivfrosne bollebidere

Slagelse - 14. februar 2021

Der var dinosaurere, enhjørninge, regnbuer og stjernehimler, og de kastede med sko og støvler, bed til bolle og drog på skattejagt i Antvorskov Børnegård i Slagelse.

Fastelavns-festlighederne foregik naturligvis udendørs, i små grupper på afgrænsede områder og uden tøndeslagning. Nogle af børnene spurgte, hvorfor de ikke skulle slå katten af tønden. Andre vidste det godt:

- Det kan vi ikke, fordi det er corona, forklarede Luna Thurø Møller.

Hun er en af børnegårdens »spirer«, hvilket vil sige tæt på skolestart, og hun mente, at alternativerne til tøndeslagningen var lige så gode.

Børnene i deres udklædninger under temaet former og farver tog det også pænt, at det var bidende koldt hele formiddagen, og de var rigtig gode til at spise fastelavnsboller med hænderne på ryggen.

Det var en anelse sværere for dem at kaste sko og støvler i den rigtige retning. Fodtøjet røg hid og did, inden den til sidst stod på skattejagt. Jo, for fastelavnstrolden havde sandelig gemt guldmønter rundt omkring på legepladsen.

Det var for at undgå de sædvanlige, lange køer, hvor børnene står tæt sammen, at tøndeslagningen var erstattet af de andre aktiviteter i år. Noget skulle der ske.