Stine hænger hjerter op i bybilledet af helt speciel grund: - Hvis folk smiler, så er jeg glad

21-årige Stine Kongstad Breiner fra Slagelse bruger tiden derhjemme til at knytte hjerter, som hun hænger op i bybilledet. En idé, der er startet i Aarhus og har spredt sig via de sociale medier. Privatfoto.

Små knyttede hjerter hænges op i flere byer efter ny trend på de sociale medier er opstået under hashtagget #makramdinby. Hjerterne fungerer nemlig som små kram, siger 21-årige Stine Kongstad Breiner, der har taget trenden til Slagelse.

Slagelse - 27. januar 2021 kl. 11:00 Af Fleur Sativa

En ældre kvinde henvendte sig som den første, da 21-årige Stine Kongstad Breiner gik rundt i Slagelse midtby med sin søster, 27-årige Sarah. Hun var nysgerrig. For med sig havde de noget helt specielt: Små knyttede hjerter, som nu er hængt op i hele byen.

Eller som Stine Kongstad Breiner selv kalder det: Macrame-kram og kærlighed.

- Det er en knytteteknik, der hedder Macrame. Så man bruger egentlig bare en tyk snor, som man laver knuder med på forskellige måder, fortæller den 21-årige slagelseaner, som er hoppet med på en ny bølge opstået på de sociale medier.

Under hashtagget #makramdinby deler folk fra flere forskellige byer nemlig i dag billeder af de knyttede hjerter, der er hængt op, hvor forbipasserende tilfældigt kan støde på dem.

Det skal være med til at »knytte os sammen« og sprede glæde i en tid, der kan være svær, fortæller Stine Kongstad Breiner, som dog ikke selv er ophavskvinde til idéen.

Fra Aarhus til Slagelse Det er i stedet Stine Drøgemüller fra Aarhus, som under Instagram-profilen makram.dk har startet trenden.

- Jeg synes bare, at det var en virkelig god idé. For jeg føler helt personligt, at det er vigtigt, at vi står sammen igennem den her pandemi, så vi kan komme tilbage til noget, der forhåbentligt snart er normalt igen. Som vi jo alle ønsker, fortæller Stine Kongstad Breiner. Artiklen fortsætter efter billedet...

Hjerterne skal være med til at »knytte os sammen« og sprede glæde i en tid, der kan være svær, fortæller Stine Kongstad Breiner. Privatfoto.

- Hvis folk smiler, når de ser de her hjerter, så er jeg glad. Det er faktisk bare det, jeg håber på, uddyber hun.

Og netop smil og positiv respons har Stine Kongstad Breiner allerede fået masser af.

Foruden nysgerrige blikke og rosende ord fra forbipasserende, har hun modtaget beskeder over Facebook fra folk, der er glade for at støde på hjerterne i bybilledet.

Et positivt boost I et opslag delt på Facebook-gruppen »4200 Slagelse« er initiativet for eksempel allerede blevet 'liket' og kommenteret flere end 400 gange.

"(...) nogle gange er det også bare de små ting, der betyder noget."

- Stine Kongstad Breiner - Stine Kongstad Breiner - Nogle folk har måske mistet deres job. Eller mistet en, de holder af. Og så virker de her små hjerter egentlig bare som et lille positivt boost i hverdagen. Og som en påmindelse om, at det bliver godt igen, forklarer Stine Kongstad Breiner, der fortsat vil hænge de små hjerter op.

De knyttede hjerter vil hun for eksempel hænge flere steder i kommunen og ikke kun i Slagelse by. Men Stine Kongstad Breiner opfordrer samtidig andre til at hoppe med på trenden.

- Det er noget, alle kan gøre. Det kræver faktisk bare, at man har noget snor at lave det af. Men nogle gange er det også bare de små ting, der betyder noget, slår hun fast.

Alle kan lave hjerterne, som er knyttet ud fra en særlig Macrame-teknik. Teknikken er ikke svær og kræver bare den rigtige snor. Privatfoto.