Se billedserie Vestsjællandscentret er atter åbent, om end der er restriktioner. Mandag slog centret omtrent 50 butikker dørene op.

Send til din ven. X Artiklen: Stille genåbning helt uden slagtilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stille genåbning helt uden slagtilbud

Slagelse - 11. maj 2020 kl. 19:15 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndsprit ved indgangene, striber og pile, der leder kunder ind i den højre »vejbane«, men også et center, der atter syder af aktivitet.

Som et af Danske Shoppingcentres 17 indkøbscentre slog Vestsjællandscentret mandag dørene op efter en coronanedlukning, der i den grad har sat sit præg.

Ifølge marketingchef Jane Dahl er det glædeligt, at man er i gang igen efter to måneder. Hun konstaterer, at kunder tager coronasituationen og de mange retningslinjer med oprejste pander, og bemærker desuden - som der var lagt op til - at slagtilbuddene er udeblevet, alene fordi man ville undgå en kødrand af købelystne kunder.

- Det skal være samfundsmæssigt ansvarligt, og alle er nødt til at tage et hensyn. Det gør alle vores butikker og kunder, og det er dejligt at se, hvordan man overholder retningslinjerne, lød det mandag formiddag fra Jane Dahl, der allerede i sidste uge var i gang med forberedelserne, selv om man da ikke var helt sikker på, hvorvidt man reelt kunne åbne eller ej.

Må rejse sig efter økonomiske tæsk

Man har derfor i forbindelse med genåbningen frarådet butikker at sætte udsalgsskilte op og tilbyde varer - eksempelvis dele af forårskollektionen, som tøjbutikker må være brændt inde med - til billige penge. Det i en tid, hvor en tabt omsætning ellers er et dystert faktum, som flere naturligvis ønsker at få gjort noget ved.

Det er Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, som har udstukket restriktionerne, og der er blandt andet fokus på at undgå kødannelse, imens butikkerne også bør sørge for at holde god håndhygiejne og indrette sig, så der er afstand mellem kunder og personale. - Vi må arbejde os op. Vi alle har det svært, men må kæmpe, lyder det fra bestyrer i Tøjeksperten Michael Larsen, der fortsat har to medarbejdere hjemme med lønkompensation, mens han og en medarbejder står for salget det næste stykke tid.

Det sker i en tid, hvor modetøjsvirksomheden PWT, der står bag kæder som netop Tøjeksperten og Wagner, for alvor er kommet under pres. Selskabet, der står for omtrent 121 butikker, er gået i rekonstruktion. Det, der tidligere hed betalingsstandsning.

Malthe Robdrup, bestyrer i Sams i

Vestsjællandscentret, nød de første

dage under nedlukningen. Den 24-årige

har dog også glædet sig til at komme i gang igen.



Mange tøjbutikker også i centret i Slagelse er blandt andet udfordret af, at mange leverandører eksempelvis har krævet halv forudbetaling for tøj, der nu synes svært overhovedet at få afsat. Det være sig varer til foråret, som skulle være solgt i mart, april og i denne måned. Herunder også det tøj, man køber til konfirmationer, bryllupper og så videre.

- Så det er klart, at det gør ondt, men vi er glade for at være på arbejde igen, selv om vores bedste måneder sidste år netop var april og maj, lyder det fra Tøjeksperten.

Hverdagen er tilbage Også i Sams blev der lagt trøjer, skjorter og bukser sammen mandag formiddag.

Her har den forholdsvis nye bestyrer af forretningen, Malthe Robdrup, glædet sig.

- I starten var jeg på tvungen ferie i 14 dage, så der holdt jeg ferie og prøvede at slappe af. Men at have noget at stå op til nu betyder meget, siger den 24-årige Malthe Robdrup.

relaterede links