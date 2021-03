Stilladsfirma står til klækkelig bøde - igen

Et stilladsfirma fra Roskilde-egnen må efter alt at dømme til lommerne efter opstilling af stillads ved Slagelse Posthus, hvor i dag Slagelse Erhvervscenter har til huse.

I sagen fra Slagelse, der er for retten den 23. marts, risikerer indehaverne en bøde på ikke under 87.500 kroner, lyder påstanden fra anklagemyndigheden.

Firmaet er tiltalt som arbejdsgiver for en montør, der den pågældende dag i juli 2019, hvor Arbejdstilsynet kiggede forbi, gik rundt på et mildest talt usikkert stillads.

Derfor tiltales virksomheden for ikke at have sikret, at arbejdet var »planlagt, tilrettelagt eller blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.«