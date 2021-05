Før årsskiftet overtog Søren Berg, der ejer WODwithBERG GYM, cirka 500 kvadratmeter med en ny placering på Nordvej i Slagelse, hvor han også har et stort udearal, så han kan tilbyde udendørstræning. Og samtidig opjusterede han den øvre grænse for antallet af medlemmer til 500. Trods coronakrisen - og stik imod landstendens - har fitnesscentret nemlig oplevet medlemsfremgang. Foto: Fleur Sativa

Stik imod tendens: Fitnessscenter vokser under krisen

Men i WODwithBERG GYM i Slagelse er sveden - trods nedlukningen af nu to omgange - kommet af det, som den plejer at komme af: Nemlig træning.

10.569. Så mange gange har landets fitnesscentre fået sved på panden siden coronapandemiens start i marts 2020. I hvert fald, hvis man tæller for hver gang, et fitnessmedlemsskab er blevet sagt op.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her