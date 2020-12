Spar Nord forventer at kunne slå dørene op i nye fysiske lokaler i andet kvartal 2021. Indtil da vil medarbejderne i Spar Nord Korsør have sin daglige gang på Mariendals Alle i Slagelse. Foto: Peter Andersen

Stik imod tendens: Bank åbner ny lokalfilial

Spar Nord går mod strømmen, når banken i andet kvartal 2021 åbner sin tredje nye afdeling på Sjælland på under et år – denne gang i Korsør. Placeringen er endnu ikke på plads, men banken er på udkig efter egnede lokaler.

Slagelse - 04. december 2020

Stik imod tendensen udvider Spar Nord sit netværk af lokale banker med en ny afdeling i Korsør. Spar Nord Korsør bliver Spar Nords 13. lokale afdeling på Sjælland. Åbningen af den nye filial er er således et udtryk for bankens klare ambition om en stærkere lokal tilstedeværelse på hele Sjælland, skriver banken i en pressemeddelelse.

- Det er med stor tilfredshed, at vi nu kan løfte sløret for åbningen af endnu en ny afdeling på Sjælland. Vi er samtidig godt tilfredse med, at det er lykkedes os at tiltrække en stærk, erfaren og lokalt kendt bankprofil til at stå i spidsen for Spar Nord Korsør sammen med foreløbig to rigtig stærke privatrådgivere, fortæller direktør i Spar Nord Slagelse Michael Bach Rasmussen som samtidig fastslår, at den nye afdeling har brug for flere privatrådgivere i den nærmeste fremtid.

Direktøren ønsker endnu ikke at sætte navn på den kommende bankprofil, men fortæller, at det bliver offentliggjort i det nye år

Stadig behov for fysisk møde Etableringen af en ny afdeling i Korsør sker i en tid, hvor flere banker vælger at sammenlægge og lukke sine afdelinger. Ifølge Michael Bach Rasmussen har mange kunder dog stadig et behov for at basere de større økonomiske beslutninger på et fysisk møde, hvor rådgivernes kendskab til deres kunder og kundens tillid til deres personlige rådgiver har en afgørende betydning:

- Selvom flere banker vælger at sammenlægge og lukke sine afdelinger, betyder det ikke, at behovet for fysisk tilgængelighed og fysiske møder er faldet i samme tempo. Vi oplever tværtimod stor efterspørgsel efter en lokal bank, der har fysisk tilstedeværelse, når større beslutninger skal tages som fx køb af hus, bil, pension og formuerådgivning, fortæller han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Spar Nord Korsør vil få tilknytning til bankområde Slagelse under ledelse af direktør Michael Bach Rasmussen (billedet).

Tanken er, at der skal være fem medarbejdere tilknyttet den nye afdeling, hvis placering endnu ikke er fastlagt.

- Vi er på udkig efter egnede lokaler, siger Michael Bach Rasmussen til Sjællandske.

"Vi tror på, at borgere i Korsør fortsat lægger vægt på lokal tilstedeværelse (...)"

- Michael Bach Rasmussen, direktør i Spar Nord Slagelse - Michael Bach Rasmussen, direktør i Spar Nord Slagelse Direktøren ser Korsør som værende en by i en positiv udvikling:

- Vi tror på, at borgere i Korsør fortsat lægger vægt på lokal tilstedeværelse og ikke mindst en lokal bank i byen, som træffer langt de fleste beslutninger selv. Vi vil være en aktiv lokal samarbejdspartner for byens erhvervsliv, foreninger og privatpersoner i lokalområdet, hvor vi gennem kompetent og personlig rådgivning skal medvirke til at realisere kundernes drømme og planer og sikre dem en sund økonomi.

Mulige donationer Sammen med Spar Nord Fonden er Spar Nord kendt for at give donationer, der medvirker til at styrke det lokale foreningsliv og anerkende de ildsjæle, som oftest driver de mange initiativer. Netop dette kommer nu Korsør og omegn til gavn:

- Jo flere der bakker op om banken, og jo bedre det går, des flere penge returnerer vi til lokalområdet via økonomiske bidrag fra Spar Nord Fonden, fortæller Michael Bach Rasmussen.