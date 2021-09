Administrerende direktør i European Energy, Knud Erik Andersen (t.v.), håber stadig, at virksomheden snart få lov til at anlægge havvindmølleparken Omø Syd ved Stigsnæs. En havvindmøllepark, der ifølge Knud Erik Andersen kan give flere fordele til Stigsnæs. Arkivfoto Foto: Anders Ole Olsen

Stigsnæs i spil til at levere grønne brændstoffer

Stigsnæs er i spil til at levere grønne brændstoffer til Mærsk nye containerskibe.

Det danske rederi A.P. Møller Mærsk har i løbet af de seneste uger annonceret, at selskabet over de kommende tre år vil udskifte dele af sin skibsflåde med containerskibe, der kan sejle på grønne brændstoffer kendt som e-metanol produceret på vind- og solenergi.

European Energy, der planlægger havvindmølleparken Omø Syd i Smålandsfarvandet, har allerede indgået en aftale om at levere 10.000 tons e-metanol fra et større solcelleanlæg til ét af Mærsks skibe, der skal sejle i Østersøregionen. Men står det til selskabets adm. direktør, så kan European Energy levere langt mere energi til Mærsks skibe fra de kommende havvindmøller i Smålandsfarvandet

120.000 tons - Vores beregninger viser, at havvindmøllerne ved Omø Syd alene vil kunne lave nok grøn energi til at levere 120.000 tons e-metanol, hvilket svarer til en tredjedel af den mængde, som skibsrederiet lige nu er på udkig efter. Dermed vil vi kunne producere en god portion af energien til containerskibene her i Danmark og gå i front i den grønne omstilling af skibsfarten, siger Knud Erik Andersen.

Et oplagt sted European Energy har længe haft kig på området ved Stigsnæs som en Power-to-X-hub, hvor skibe kan tanke den grønne e-metanol, når den er blevet udvundet på baggrund af havvindenergi fra Smålandsfarvandet.

- Stigsnæs er et oplagt sted for os til at producere den grønne e-metanol til skibsfarten. Der har vi adgang til de store mængder grøn elektricitet, og så ligger der allerede infrastruktur til at håndtere flydende brændstoffer ved Stigsnæs. Derudover er Storebælt en trafikåre for skibsfarten, så det vil være et oplagt sted at anlægge en tankstation for grønne skibe, som lægger vejen forbi, siger Knud Erik Andersen.

Tilladelse nødvendig Hvis der skal flyde grønne dråber ud af et e-metanolanlæg i Stigsnæs fra 2024, vil det dog kræve, at regeringen giver European Energy en endelig etableringstilladelse til at anlægge havvindmøllerne ved Omø Syd. Selskabet ansøgte allerede sidste år Energistyrelsen om tilladelse til at bygge vindmøllerne, men sidenhen er projektet blevet sat i bero, fordi regeringen overvejer at udpege Smålandsfarvandet til et fuglebeskyttelsesområde og indtil videre altså ikke har ønsket at give plads til havvindmøllerne.