Stigsnæs Havn er solgt. Køberen er Stigsnæs Industripark A/S dannet af Rimeco Aktieselskab, Aabenraa, Kloster A/S, Løsning, HM Entreprenør A/S, Horsens og P. Olesen & Sønner A/S, Hovedgård.

Slagelse - 09. maj 2019 kl. 16:40

Ørsted har solgt Stigsnæsværket og Stigsnæs Transithavn. Men ikke til Slagelse Kommune, der havde budt 120 milllioner kroner for den op til 18 meter dybe havn.

Køberen er Stigsnæs Industripark A/S, der er dannet af Rimeco Aktieselskab, Aabenraa, Kloster A/S, Løsning, HM Entreprenør A/S, Horsens og P. Olesen & Sønner A/S, Hovedgård.

Konsortiet køber Stigsnæsværket og Stigsnæs Transithavn og Stigsnæs kulterminal. Konsortiet oplyser, at man vil inddrage lokalsamfundet herunder Slagelse Kommune i processen, så der kan tilføres så megen aktivitet til området som muligt.

Carsten Birkeland Kjær fra Ørsted opyser til Sjællandske, at prisen er fortrolig.

- Vi er glade for, at vi med Stigsnæs Industripark A/S har fundet en ny, god ejer af Stigsnæsværket og Stigsnæs Transithavn. Kraftværket har været lukket siden 2012, så i dag bruger vi primært området som kultransithavn. Men da vi har besluttet, at vi fra 2023 ikke længere vil fyre med kul i Ørsted, giver det god mening, at vi frigør arealerne og giver mulighed for ny udvikling i området, siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i Ørsted.

De fire selskaber bag Stigsnæs Industripark A/S har stor erfaring inden for nedbrydning, forædling af restprodukter, samt fra transport- og entreprenørbranchen.

Stigsnæs Industripark A/S overtager oprydningsforpligtelsen og planlægger at nedbryde de eksisterende kraftværksbygninger med henblik på at udvikle området.

Rimeco Aktieselskab, der er et af selskaberne i konsortiet, har tidligere købt Enstedværket ved Aabenraa af Ørsted og er ved at nedbryde værket og udvikle området.

- Vi har kigget på Stigsnæsværket i nogle år. Dels ligger der er en interessant nedbrydnings- og genbrugsopgave i værket, dels er Stigsnæs Transithavn en af de dybeste i Europa, og der er et stort potentiale i at udvikle og drifte denne havn. De partnere, der indgår i konsortiet, besidder en unik kompetence indenfor de områder, som skal indsættes på stedet. Så vi glæder os meget til opgaven, siger Rimecos direktør, Klaus Peter Riggelsen.

Mads Kloster, direktør hos Kloster A/S, der bl.a. har mange års erfaring med transport- og stevedoreopgaver, siger:

- Hvis man har ambitioner om havnedrift i Danmark, så står Stigsnæs Transithavn meget højt på ønskesedlen. Havnen har en unik beliggenhed på søkortet, og havnens dybde og store bagland gør, at der er store muligheder for udvikling og for at trække kunder til fra både ind- og udland. Vi glæder os til at påtage os opgaven, og vi glæder os over at være med i et konsortium med en række store, gamle danske virksomheder, som hver især besidder en unik viden på deres område.

P. Olesen og Sønner A/S, som er Danmarks største nedbrydningsvirksomhed, ser også frem til opgaven.

- Nedbrydning af store industrianlæg som Stigsnæsværket er en af vore særkompetencer, og da vi fik muligheden for ikke kun at få nedbrydningsopgaven men også at indgå i et konsortium, som skal udvikle og drifte havnen, sagde vi straks ja. Vi ser frem til samarbejdet med vore nye partnere, siger direktør Peter Olesen"

Fjerde part i konsortiet er HM Entreprenør A/S, der er en af Danmarks største entreprenørvirksomheder. Selskabets direktør, Michael Mortensen, siger: "Vi leder altid efter interessante opgaver, og vi vil gerne med i projekter, hvor der er andet og mere end bare entreprenørarbejde. Vi sagde straks ja, da vi blev spurgt, om vi ville indtræde som partner. Vi har haft et meget effektivt forløb i konsortiet, hvor der er kort fra tanke til handling, og det passer os godt, så vi glæder os til fremtiden. Havnens bagland er stort, og der vil blive skabt plads til mange nye virksomheder."

Aftalen mellem Ørsted og Stigsnæs Industripark A/S er betinget af myndighedernes godkendelse, og handlen forventes endelig gennemført ved udgangen af 2019.