Stigende smittetal: Nu indføres besøgs-restriktioner på plejecentre

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt en række kommuner med stigende smittetal, herunder Slagelse Kommune, at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser med videre.

Plejecentrene i Slagelse Kommune har i forvejen et skærpet fokus på at undgå smitte og har iværksat en række tiltag for at beskytte beboere og personale på plejecentrene.